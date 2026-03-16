Aumenta el colectivo en AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo desde el lunes 16 de marzo + Seguir en









Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires aplicaron una actualización tarifaria desde este lunes.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA aplicaron una actualización tarifaria desde este lunes.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a aplicar desde este lunes 16 de marzo un nuevo esquema tarifario. La medida alcanza a 104 servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

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La actualización impacta en los servicios que dependen del Gobierno y forma parte de una serie de ajustes que se vienen aplicando en el transporte público del AMBA. Las líneas afectadas son aquellas que atraviesan la Ciudad y la provincia de Buenos Aires bajo regulación de la administración nacional.

Cuánto cuesta el boleto mínimo tras el aumento Con la nueva actualización, el boleto mínimo de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA pasó a costar $700. Hasta este domingo, el pasaje más barato se ubicaba en $650.

sube aumento.jpg La medida impacta en 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Argentina.Gob. El incremento representa una suba del 7,6% y se aplica en las 104 líneas que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. El boleto mínimo corresponde a los recorridos de hasta tres kilómetros, que constituyen el tramo más corto del sistema.

La suba se enmarca en la política de reducción de subsidios El aumento forma parte del proceso de reducción de subsidios y actualización de tarifas impulsado por el Gobierno encabezado por Javier Milei.

Desde el Ejecutivo sostienen que la política busca evitar el atraso tarifario y alinear los precios del transporte público con la evolución de la inflación. En ese marco, el ajuste en las líneas nacionales del AMBA se suma a otros cambios que se aplicaron en los últimos meses. colectivo Las líneas alcanzadas son las que dependen de la órbita del Gobierno nacional en el AMBA. Diferencias con las tarifas de Ciudad y Provincia A pesar del aumento, los colectivos de jurisdicción nacional continúan teniendo un boleto mínimo más bajo que otros servicios que operan dentro del Área Metropolitana. En las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo se ubica actualmente en $681,85. En cambio, en los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires el boleto más económico asciende a $832,57. De esta manera, el sistema de transporte del AMBA mantiene distintos valores según la jurisdicción que regula cada línea, aunque todas forman parte de la red que conecta diariamente a millones de pasajeros entre la Ciudad y el conurbano.

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