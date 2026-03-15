Alerta naranja y amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas y cuándo llegan las lluvias al AMBA esta semana + Seguir en









Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la probable caída de nieve de forma dispersa en la región. En CABA, la temperatura máxima llegará hasta los 32°.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas para este domingo en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre condiciones climáticas adversas en nueve provincias argentinas para este domingo. Las alertas naranja y amarilla contemplan ráfagas de viento Zonda, tormentas fuertes y precipitaciones. En CABA, ante un día caluroso y con nubes dispersas en la Ciudad, el SMN prevé que el tiempo cambie al comenzar la semana, trayendo lluvias entre el lunes y el martes.

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Alertas naranjas y amarillas: las provincias afectadas Para este domingo 15, se esperan fuertes precipitaciones en la zona cordillerana de Neuquén, con acumulados de entre 50 y 80 mm. Debido a la intensidad, rige una alerta naranja que incluye la posibilidad de nieve en sectores elevados.

El SMN mantiene bajo alerta amarilla por tormentas a Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe y el sudoeste de Buenos Aires. Se prevén fenómenos localmente fuertes con granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.

En paralelo, rige un aviso por lluvias en Río Negro y Tierra del Fuego (con acumulados de hasta 30 mm), mientras que el sur de Mendoza espera viento Zonda con ráfagas de 60 km/h, lo que podría reducir la visibilidad y elevar la temperatura repentinamente.

Clima en el AMBA Para este domingo 15 de marzo, se espera una jornada calurosa en la Ciudad, con una mínima de 18° y una máxima que tocará los 32°. El cielo se mantendrá despejado y el sol cobrará protagonismo, aunque la elevada humedad podría incrementar la sensación térmica. El viento será leve, soplando a unos 11 km/h (3 m/s).

La semana comenzará con inestabilidad. Para el lunes 16, se prevén lluvias ligeras con temperaturas entre los 23° y 28°. El martes 17 las precipitaciones ganarán intensidad, marcando un descenso térmico con una máxima de 26°. El miércoles 18 regresará el buen tiempo con cielo despejado y una tarde fresca de 21°. Hacia el jueves 19, la nubosidad será variable, y el viernes 20 cerrará la semana con lluvias moderadas y marcas térmicas estables entre los 21° y 23°. En la Provincia se espera un pronóstico similar, con una máxima de 30° y una mínima de 19°. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado el resto del día, mientras que hacia la noche del lunes podrían registrarse precipitaciones que continuarían durante el martes.