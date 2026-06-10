El Gobierno bonaerense creó un programa para impulsar la inclusión y eliminar la discriminación en el transporte

La iniciativa busca incorporar una perspectiva de derechos en las políticas de movilidad. También prevé acciones vinculadas con accesibilidad, género y el acceso al servicio para sectores vulnerables.

El gobierno bonaerense creó el “Programa Provincial de Inclusión desde una Perspectiva de Derechos” , una iniciativa que buscará incorporar criterios de accesibilidad, igualdad e inclusión en el sistema de transporte público de pasajeros de la provincia de Buenos Aires.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 153/2026 del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires , publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Martín Marinucci .

Según la resolución, el nuevo programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte y tendrá como objetivo promover políticas que garanticen el acceso al transporte en condiciones de igualdad, especialmente para los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En los fundamentos de la medida, la cartera provincial sostuvo que el Estado debe garantizar que todas las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos, eliminando cualquier forma de discriminación basada en género, orientación sexual, discapacidad, religión, etnia o condición económica.

Asimismo, remarcó que la iniciativa se enmarca en compromisos asumidos por la Argentina a través de distintos tratados internacionales de derechos humanos y en normativas nacionales y provinciales vinculadas a la protección de mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y diversidades.

La resolución señala que la creación del programa representa “un cambio de paradigma hacia una visión integral del servicio público, centrada en las experiencias de las personas usuarias y en la eliminación de barreras de acceso”.

También destaca que el transporte público bonaerense debe prestarse en condiciones de continuidad, regularidad, seguridad e igualdad, y que las políticas públicas deben contemplar las distintas realidades territoriales de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior provincial.

La implementación del programa estará a cargo de la Dirección Provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, que deberá coordinar acciones con la Dirección Provincial de Políticas Transversales de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Además, la resolución encomienda a todas las áreas del Ministerio de Transporte incorporar de manera transversal los principios de accesibilidad e inclusión en sus políticas y acciones, mientras que la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para su puesta en marcha.

Los gastos que demande la ejecución del programa serán afrontados con partidas presupuestarias del propio ministerio durante el ejercicio vigente.