Aumentan el subte, los colectivos y los peajes en el AMBA: cuánto costarán desde este domingo + Agregar ámbito en









El ajuste alcanza al transporte porteño y a las líneas bonaerenses. Los trenes y los servicios de jurisdicción nacional mantienen sus valores.

El boleto de subte con SUBE registrada costará $1.887 para los primeros 20 viajes mensuales. Ámbito

Viajar en subte y en colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense será más caro desde este domingo 1° de noviembre. La actualización mensual de las tarifas también alcanzará a los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires.

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En cambio, los trenes y los colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Capital con el conurbano mantendrán sus valores, por lo que continuará la diferencia entre los boletos según la autoridad que regula cada servicio.

Cuánto costarán el subte y el Premetro en noviembre El subte aumentará un 3,9%, de acuerdo con lo establecido por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Con la actualización, el pasaje con SUBE registrada pasará de $1.817 a $1.887 para quienes realicen hasta 20 viajes mensuales.

Los usuarios que viajen con una tarjeta sin registrar deberán pagar $2.541,10, mientras que el boleto del Premetro será de $660,45.

Cómo quedan los boletos de colectivos en la Ciudad y la Provincia Las líneas que circulan exclusivamente bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires también aplicarán una suba del 3,9%. Los valores para los primeros tramos serán:

Hasta tres kilómetros: $956,38.

$956,38. De tres a seis kilómetros: $1.062,70. En los servicios de jurisdicción bonaerense, el boleto mínimo llegará a $1.276,08. Por su parte, las líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad con la provincia de Buenos Aires conservarán, por el momento, una tarifa mínima de $742,81. Los trenes metropolitanos tampoco modificarán sus valores: el pasaje mínimo continuará en $480 para quienes tengan la SUBE registrada. Cuánto costarán los peajes porteños La actualización también se aplicará en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Para los vehículos particulares, las tarifas quedarán de la siguiente manera: Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.878,81 en horario convencional y $6.914,08 en hora pico.

$4.878,81 en horario convencional y $6.914,08 en hora pico. Autopista Illia: $2.032,63 en horario convencional y $2.874,44 en hora pico. De esta manera, noviembre comenzará con aumentos en distintos medios de transporte y accesos porteños, mientras que los servicios ferroviarios y los colectivos interjurisdiccionales conservarán sus tarifas actuales.

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