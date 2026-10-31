Quedan pocos feriados en 2026 y se viene una racha de tres descansos en solo 10 días + Agregar ámbito en









El calendario sumó jornadas especiales durante noviembre y todavía esconde varias fechas antes de terminar el año.

El calendario de 2026 todavía tiene varios descansos antes de fin de año. Magnific

El calendario de feriados 2026 ya se encuentra en su tramo final, pero noviembre y diciembre todavía esconden algunas jornadas que alterarán la actividad habitual en distintas partes del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este año, además, se incorporaron fechas extraordinarias que no formaban parte del cronograma original y que tendrán diferente alcance según la jurisdicción.

Noviembre tendrá jornadas especiales con distinto alcance según la jurisdicción. Magnific El motivo por el cual se agregaron nuevos feriados al calendario La visita del papa León XIV a la Argentina llevó al Gobierno nacional a incorporar tres feriados especiales durante noviembre. La medida quedó establecida a través del Decreto 1103/2026, que declaró de interés nacional la visita oficial y dispuso feriados para facilitar los operativos de seguridad, logística y circulación por las actividades del Sumo Pontífice. El esquema quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Quedan algunos feriados antes de terminar el año. Magnific La agenda de noviembre: el detalle de las jornadas clave y las diferencias por distritos Noviembre concentra algunos de los últimos feriados del año. En esta oportunidad la primera fecha será el lunes 9, cuando la llegada de León XIV genere un feriado en todo el territorio argentino.

El martes 10, la medida va a seguir únicamente en CABA y Córdoba, dos de los puntos alcanzados por las actividades y desplazamientos previstos durante la visita. Un día más tarde, el miércoles 11, el feriado se va a pasar exclusivamente al territorio de la provincia de Buenos Aires.

Después llegará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, en 2026 el feriado se pasa al lunes 23, lo que formará un nuevo fin de semana largo. Diciembre concentrará los últimos descansos antes de las Fiestas. Magnific El mapa de los últimos feriados y días no laborables antes de las Fiestas Después de noviembre, diciembre tendrá otros tres descansos importantes antes de cerrar el año, por lo que el calendario restante queda así: Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible. El 7 y el 8 de diciembre van a formar un fin de semana extra largo de cuatro días, aunque hay que tener en cuenta que el 7 es un día no laborable con fines turísticos, por lo que en el sector privado la decisión de trabajar puede quedar en manos del empleador. El 8 de diciembre, en cambio, es un feriado nacional y se aplican las reglas laborales correspondientes a esas fechas. Finalmente, Navidad caerá viernes 25 y va a generar otro fin de semana largo para cerrar el calendario de feriados nacionales de 2026.

Temas Feriados