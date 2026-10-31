El calendario de feriados 2026 ya se encuentra en su tramo final, pero noviembre y diciembre todavía esconden algunas jornadas que alterarán la actividad habitual en distintas partes del país.
Quedan pocos feriados en 2026 y se viene una racha de tres descansos en solo 10 días
El calendario sumó jornadas especiales durante noviembre y todavía esconde varias fechas antes de terminar el año.
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Feriados de noviembre en Provincia de Buenos Aires por la visita del Papa: cuándo son y qué pasa el martes 10 y miércoles 11
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Feriados de noviembre 2026 en la Argentina: todos los fines de semana largos y el cronograma completo
Este año, además, se incorporaron fechas extraordinarias que no formaban parte del cronograma original y que tendrán diferente alcance según la jurisdicción.
El motivo por el cual se agregaron nuevos feriados al calendario
La visita del papa León XIV a la Argentina llevó al Gobierno nacional a incorporar tres feriados especiales durante noviembre. La medida quedó establecida a través del Decreto 1103/2026, que declaró de interés nacional la visita oficial y dispuso feriados para facilitar los operativos de seguridad, logística y circulación por las actividades del Sumo Pontífice. El esquema quedó distribuido de la siguiente manera:
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Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
La agenda de noviembre: el detalle de las jornadas clave y las diferencias por distritos
Noviembre concentra algunos de los últimos feriados del año. En esta oportunidad la primera fecha será el lunes 9, cuando la llegada de León XIV genere un feriado en todo el territorio argentino.
El martes 10, la medida va a seguir únicamente en CABA y Córdoba, dos de los puntos alcanzados por las actividades y desplazamientos previstos durante la visita. Un día más tarde, el miércoles 11, el feriado se va a pasar exclusivamente al territorio de la provincia de Buenos Aires.
Después llegará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, en 2026 el feriado se pasa al lunes 23, lo que formará un nuevo fin de semana largo.
El mapa de los últimos feriados y días no laborables antes de las Fiestas
Después de noviembre, diciembre tendrá otros tres descansos importantes antes de cerrar el año, por lo que el calendario restante queda así:
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Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.
Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.
El 7 y el 8 de diciembre van a formar un fin de semana extra largo de cuatro días, aunque hay que tener en cuenta que el 7 es un día no laborable con fines turísticos, por lo que en el sector privado la decisión de trabajar puede quedar en manos del empleador.
El 8 de diciembre, en cambio, es un feriado nacional y se aplican las reglas laborales correspondientes a esas fechas. Finalmente, Navidad caerá viernes 25 y va a generar otro fin de semana largo para cerrar el calendario de feriados nacionales de 2026.
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