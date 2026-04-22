Aumentan las enfermedades que pueden prevenirse con vacunas en Argentina y crece la preocupación sanitaria

El crecimiento fue advertido por especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA. Alí se destaca una notable baja en los niveles de vacunación.

El aumento de enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación encendió las alarmas en el sistema de salud argentino. Especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron sobre un escenario preocupante, marcado por la caída sostenida en las coberturas de inmunización y la reaparición de patologías que habían sido controladas durante décadas.

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En los últimos años, se registró un crecimiento significativo de casos de coqueluche, la aparición de infecciones como sarampión y hepatitis A , y un aumento cercano al 80% en los casos de tuberculosis entre 2020 y 2025 . Este retroceso sanitario se vincula directamente con la baja en los niveles de vacunación.

Los datos muestran que ninguna vacuna del Calendario Nacional alcanzó en la última década el nivel óptimo del 95% de cobertura , recomendado por organismos internacionales.

Esta brecha es especialmente marcada en los refuerzos escolares, donde el déficit supera el 40% , y en la vacunación adolescente, con fuertes desigualdades entre distintas regiones del país .

El coqueluche es de las enfermedades que más creció.

La infectóloga Elizabeth Bogdanowicz explicó que Argentina supo alcanzar logros históricos gracias a la vacunación, como la eliminación del sarampión endémico y la poliomielitis, además de una reducción significativa en la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles. Sin embargo, advirtió que ese avance está en riesgo.

Enfermedades en ascenso

Entre los datos más alarmantes, el informe destaca el crecimiento de la coqueluche, cuyos casos pasaron de 11.202 en 2023 a 66.184 en 2024, con fallecimientos de niños pequeños en 2025, en su mayoría sin esquema completo de vacunación .

A esto se suma la reaparición de casos de sarampión y el riesgo de retorno de enfermedades como difteria, tétanos, poliomielitis, rubéola y paperas, todas prevenibles mediante inmunización.

Las causas detrás del retroceso en salud

El principal factor señalado por los especialistas es la pérdida de la llamada “inmunidad de rebaño”, producto de la baja en la vacunación. A esto se agregan otros elementos:

Menor asistencia a controles médicos tras la pandemia

tras la pandemia Retrasos en la aplicación de refuerzos

Desinformación

Barreras de acceso al sistema de salud

Estos factores generan un escenario donde la protección colectiva se debilita y aumenta la circulación de enfermedades.

Grupos más vulnerables

Los expertos remarcaron que el impacto es mayor en sectores específicos de la población, como niños menores de 2 años, personas gestantes, adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos y comunidades con dificultades de acceso al sistema sanitario .

En ese sentido, se destacó que los fallecimientos por coqueluche en 2025 se concentraron en lactantes sin vacunación completa, lo que evidencia el impacto directo de la caída en las coberturas.

La vacunación como herramienta clave

Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo, con más de 20 vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. Sin embargo, su efectividad depende de la adherencia de la población.

“El aumento de enfermedades prevenibles representa un riesgo concreto para la salud pública. Vacunarse no es solo una decisión individual, es un acto de responsabilidad colectiva”, sostuvo Bogdanowicz.

Frente a este escenario, los especialistas insisten en la necesidad de reforzar las campañas de inmunización, recuperar los niveles de cobertura y garantizar el acceso equitativo a las vacunas para evitar que enfermedades controladas vuelvan a convertirse en una amenaza.