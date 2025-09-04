Aumentaron las multas y circular sin la VTV te puede costar una cifra millonaria en septiembre 2025







La revisión anual es un trámite obligatorio e indispensable para circular por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas localidades del país.

Muchos conductores suelen postergar la VTV y la multa por circular sin ella puede ocasionar graves sanciones económicas.

En Argentina, la seguridad vial es una de las principales prioridades de las autoridades, y por eso los controles en la vía pública se vuelven cada vez más estrictos. Entre los trámites obligatorios para circular, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ocupa un lugar central.

Indispensable para circular tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en las distintas jurisdicciones provinciales, este trámite es parte de la rutina anual de los conductores. Sin embargo, muchos suelen postergarlo y puede salir carísimo.

Con la actualización de valores en septiembre de 2025, las multas de tránsito experimentaron un fuerte incremento y, en el caso de circular sin esta certificación vigente, las sanciones superan los $1.600.000. El objetivo es claro: desalentar la circulación de vehículos que representen un riesgo para los usuarios de la vía pública.

El valor de la multa por circular con la VTV vencida Durante la VTV se inspeccionan aspectos clave del funcionamiento de autos y motos: desde el estado de los frenos y los neumáticos, hasta la emisión de gases, las pérdidas de fluidos, el sistema de luces, la bocina y la correcta fijación de la chapa patente. También se realiza una evaluación ocular del chasis y se verifica que el vehículo no represente un riesgo para el medioambiente o el resto de los usuarios de la vía pública.

En septiembre 2025, las infracciones por no cumplir con este trámite obligatorio se ajustaron según cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, la sanción ronda entre los $481.800 y $1.606.000. En CABA, por su parte, las multas comienzan en $63.020, pero pueden escalar dependiendo del tiempo que haya pasado sin hacerse el trámite, si el vehículo presenta desperfectos graves o si es retenido durante el control. Además, en casos de reincidencia, el valor puede duplicarse. multas-de-transito.jpg Todos los valores de las multas en septiembre 2025 Montos de las multas en CABA Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.

Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020 .

. Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114. Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.