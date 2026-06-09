Aumento bono y aguinaldo: cuánto está depositando ANSES a los jubilados en junio 2026

Conocé cómo se ordenan las prestaciones que otorga el organismo previsional, de acuerdo a la normativa vigente para el abono de haberes.

La actualización mensual de 2,58%, el bono extraordinario y el medio aguinaldo conforman los principales componentes de los haberes previsionales de junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplica en junio una actualización de 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones . El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que t oma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Los beneficiarios del sistema previsional reciben este mes tres conceptos que impactan sobre sus ingresos. El esquema contempla el haber actualizado por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Los jubilados que perciben el haber mínimo acceden a un ingreso superior al habitual, debido a la incorporación simultánea de esos conceptos. La combinación del aumento mensual, el refuerzo previsional y el Sueldo Anual Complementario eleva el monto total acreditado durante junio. La normativa vigente establece ajustes mensuales para las prestaciones previsionales. El mecanismo utiliza la inflación registrada dos meses antes para determinar los incrementos de cada período.

La jubilación mínima asciende en junio a $403.317,99 tras la aplicación del aumento de 2,58%. Los titulares de este haber reciben además el bono extraordinario de $70.000. El monto mínimo garantizado alcanza los $473.317,99 con la incorporación del refuerzo previsional. Los jubilados que perciben ingresos superiores también pueden acceder a un bono proporcional, hasta completar ese valor.

El pago del medio aguinaldo incrementa aún más el ingreso mensual de quienes cobran la jubilación mínima. El total a percibir durante junio llega a $674.976,99 entre haber, bono y Sueldo Anual Complementario. La jubilación máxima alcanza los $2.713.948 brutos luego de la actualización correspondiente a junio. El aguinaldo para este grupo equivale a $1.356.974.

El ingreso total de quienes perciben el haber máximo asciende a $4.070.922,27 durante este mes al sumar la prestación y el medio aguinaldo.

Las prestaciones previsionales con bono y aguinaldo incluidos quedan conformadas de la siguiente manera:

jubilación mínima: $674.976,99

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $553.981,59

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89

pensión madre de 7 hijos: $674.976,99

ANSES computadora

Quiénes acceden al bono de $70.000

Está destinado a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional. Los titulares de la jubilación mínima reciben el monto completo junto con sus haberes mensuales. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también forman parte del grupo alcanzado por este refuerzo económico durante junio.

Los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez acceden igualmente a este adicional. Los beneficiarios de la pensión para madres de siete hijos también cobran el bono previsto por ANSES. Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo pueden percibir un monto proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance los $473.317,99.

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Aguinaldo 2026 para jubilados: cómo hacer el cálculo

El medio aguinaldo corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. La liquidación del Sueldo Anual Complementario se realiza automáticamente, junto con la prestación de junio. Los jubilados que cobran la mínima perciben un aguinaldo que, sumado al haber mensual y al bono, eleva el total de junio a $674.976,99.

Los titulares de la PUAM reciben un ingreso total de $553.981,59 durante este mes con la incorporación del medio aguinaldo y el bono extraordinario. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un monto de $493.483,89 entre todos los conceptos liquidados. El pago del aguinaldo coincide con la fecha habitual de acreditación establecida para cada prestación.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas