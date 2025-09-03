La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre de 2025. Este ajuste se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, lo que permitió actualizar los montos de los beneficios. Además, se mantuvo el bono de $70.000 para los jubilados con haberes mínimos.
Aumentos en ANSES: uno por uno, todos los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre 2025
El organismo previsional informó cuanto cobraran los beneficiarios en el noveno mes del año que viene con aumentos y extras.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar ese monto. Este aumento busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios, especialmente en un contexto económico donde el poder adquisitivo se ve afectado.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de septiembre 2025
Los montos actualizados de las prestaciones previsionales, incluyendo el bono de $70.000, quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $390.277,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
El bono completo de $70.000 se acreditará automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un monto parcial que completará su ingreso hasta los $390.277,17.
Aumento de las asignaciones de ANSES en septiembre 2025
Las asignaciones familiares y universales también recibieron un aumento del 1,90% en septiembre. Los nuevos montos son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745
- Asignación Familiar por Hijo: $57.549
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 seguirá la distribución habitual según la terminación del DNI. Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
