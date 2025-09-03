Aumentos en ANSES: uno por uno, todos los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre 2025

El organismo previsional informó cuanto cobraran los beneficiarios en el noveno mes del año que viene con aumentos y extras.

Los montos y fechas de cobro de las prestaciones de ANSES en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre de 2025 . Este ajuste se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, lo que permitió actualizar los montos de los beneficios. Además, se mantuvo el bono de $70.000 para los jubilados con haberes mínimos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $390.277,17 recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar ese monto. Este aumento busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios, especialmente en un contexto económico donde el poder adquisitivo se ve afectado.

Los montos actualizados de las prestaciones previsionales, incluyendo el bono de $70.000, quedaron establecidos de la siguiente manera:

El bono completo de $70.000 se acreditará automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un monto parcial que completará su ingreso hasta los $390.277,17.

Aumento de las asignaciones de ANSES en septiembre 2025

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un aumento del 1,90% en septiembre. Los nuevos montos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745

Asignación Familiar por Hijo: $57.549

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 seguirá la distribución habitual según la terminación del DNI. Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2