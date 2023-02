Barrio Zavaleta: una joven fue encontrada muerta con dos tiros y su pareja está prófuga

Clara, una de las hermanas de la víctima fue quien encontró a su hermana, Ferni Ayala, e hizo la denuncia ayer. Contó en en el canal TN cuál era la hipótesis de la familia respecto al móvil del asesinato y explicó que el sábado habían ido a bailar junto a Rojas y otras cinco personas y dos de sus hermanas "la vieron a Ferni angustiada y con ganas de llorar".

Luego agregó que escuchó a un amigo del grupo decirle al acusado: "Cuidala que es una buena chica, valorala, ella sufrió mucho en su relación anterior".

Por otro lado detalló que su hermana y Rojas "convivían aproximadamente hace siete meses, pero estarían juntos hace un año o un año y medio" y si bien afirmó que "nunca" vieron entre ellos una situación de violencia, sí se enteraron ayer que el hombre tenía "tres o cuatro denuncias" de pareja anteriores.

"Dicen que había tirado a la exmujer embarazada de ocho meses por las escaleras. Después, que le había cortado el pelo con un cuchillo a otra chica rubia en forma violenta. Esos comentarios se escuchaban ayer acá", expresó.

La hermana de la víctima pidió que se haga justicia y remarcó: "Esto no se puede quedar así, ninguna mujer puede morir así", e indicó que Rojas "es prestamista" y conocido en todo el barrio.

Más adelante relató cómo encontraron a la Ferni Ayala y explicó que durante la tarde había ido dos veces al edificio pero que al tocar la puerta del departamento, nadie atendía.

"No podía irme a dormir y mi hermano me dijo que rompa la puerta. Un vecino me ayudó y tiró la puerta a patadas. Vi los zapatos de ella debajo de la mesa, me asomé a la habitación y vi la ropa de él que tenía esa noche y salí. No quería ver", relató.