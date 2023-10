Beatriz Diuk: "Lo que les pasa a los chicos con dislexia es un pedacito de sus capacidades"

(Por Diego Otondo) La licenciada en Ciencias de la Educación Beatriz Diuk señaló que "es muy importante ayudar a los chicos y chicas" con dislexia a que entiendan "que lo que les pasa es un pedacito de sus vidas y capacidades, y que ellos son muchísimo más que esa condición", a la vez que remarcó que "la gente tiende a confundir que quien no aprende a leer y escribir es porque no es inteligente".

En el marco del Día Mundial de la Dislexia que se conmemora mañana, la doctora en Psicología remarcó, en diálogo con Télam, que "el mayor sufrimiento es hasta que se tiene un diagnóstico, no saber qué pasa hace que la gente tienda a confundir que quien no aprende a leer y escribir es porque no es inteligente".