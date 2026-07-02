Becas Progresar: ANSES confirmó un pago unificado de hasta $105.000 en julio

Conocé cómo se programan los abonos del organismo bajo la reglamentación vigente, regida por el Índice de Precios al Consumidor.

El sistema informa las fechas de acreditación y el detalle de las liquidaciones disponibles para cada estudiante.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano , avanza con el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2026. En este contexto, miles de estudiantes ya pueden revisar el estado de su inscripción para conocer si accedieron al beneficio.

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Julio trae una particularidad para parte de los beneficiarios. Algunos estudiantes recibirán un pago acumulado de hasta $105.000, ya que el organismo acreditará de manera conjunta las cuotas retroactivas correspondientes a marzo, abril y mayo .

La liquidación extraordinaria responde al cierre del proceso administrativo que incluye las evaluaciones socioeconómicas y las verificaciones académicas necesarias para aprobar cada solicitud . Una vez completadas esas instancias, ANSES comienza con el depósito de los importes pendientes.

El monto que recibe cada estudiante depende de la línea del programa a la que pertenece . Mientras algunos beneficiarios perciben el valor total de la beca, otros cobran un porcentaje mensual y mantienen una parte retenida hasta cumplir con las condiciones previstas por el programa.

El programa Progresar mantiene durante todo 2026 un valor mensual de $35.000 para las becas. Sin embargo, una parte de los estudiantes no cobró las primeras cuotas debido al tiempo que demandó el análisis de cada inscripción.

ANSES acredita durante julio las mensualidades correspondientes a marzo, abril y mayo para quienes completaron el proceso de aprobación. Esa modalidad permite que los beneficiarios reciban varias cuotas en un solo pago.

Los estudiantes que perciben las tres mensualidades juntas cobran los siguientes importes:

marzo: $35.000

abril: $35.000

mayo: $35.000

total retroactivo: $105.000

Este pago extraordinario coincide con una etapa del año en la que muchas familias afrontan mayores gastos relacionados con el invierno, el transporte y la continuidad de los estudios.

La acreditación de varias cuotas en una sola liquidación modifica el ingreso habitual de quienes resultaron aprobados recientemente. El beneficio mantiene el mismo valor mensual, aunque el depósito reúne los importes correspondientes a distintos meses.

Quiénes cobran los $105.000 completos y quiénes reciben menos

Los estudiantes que integran determinadas líneas de Becas Progresar acceden al 100% del monto correspondiente a las cuotas retroactivas.

Los beneficiarios alcanzados son los siguientes:

progresar superior

carreras terciarias

carreras universitarias

progresar enfermería

Los alumnos incluidos en esas líneas pueden recibir hasta $105.000 durante julio, siempre que su solicitud resulte aprobada y corresponda el pago de las tres cuotas acumuladas. La situación cambia para los beneficiarios de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes del nivel primario, secundario y a algunos ingresantes del nivel superior.

Ese grupo percibe el 80% del valor mensual de la beca, mientras ANSES retiene el 20% restante hasta que se cumplan las condiciones previstas por el programa.

La liquidación para esos estudiantes queda conformada de la siguiente manera:

cuota mensual: $35.000 + pago efectivo: $28.000 (retención mensual: $7.000) = total acumulado por tres cuotas: $84.000

El porcentaje retenido no forma parte del pago mensual. ANSES entrega ese dinero una vez finalizado el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con los requisitos establecidos. Ese mecanismo busca promover la permanencia escolar y favorecer la continuidad de los estudios de los beneficiarios del programa.

Los recursos que aporta la beca suelen destinarse a distintos gastos vinculados con la formación educativa. Cada estudiante puede afrontar costos relacionados con el cursado gracias al ingreso que recibe a través del programa.

Entre los principales destinos del dinero se encuentran:

transporte

materiales de estudio

conectividad

gastos universitarios

insumos educativos

El valor mensual de las Becas Progresar permanece sin cambios durante 2026. Aun así, la acreditación retroactiva de varias cuotas permite que algunos estudiantes reciban un ingreso superior al habitual durante julio.

Cómo consultar con tu CUIL si fuiste aprobado por ANSES

Los estudiantes pueden verificar si su solicitud fue aprobada mediante los canales oficiales habilitados para el programa.

La consulta está disponible tanto en la plataforma oficial de Becas Progresar como en Mi ANSES, donde el ingreso se realiza con el número de CUIL y la clave personal.

Cada beneficiario tiene acceso a la siguiente información desde esas plataformas:

estado de la inscripción

fecha de cobro

monto acreditado

liquidaciones pendientes

La consulta permite confirmar si la beca fue aprobada y conocer el importe que corresponde cobrar durante julio.