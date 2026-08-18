Anthropic acelera su crecimiento y proyecta ingresos por hasta u$s65.000 millones + Agregar ámbito en









El cálculo corresponde a la tasa anual de ingresos en julio. Además, la empresa liderada por Dario Amodei proyecta llegar hasta u$s200.000 millones en 2028.

Archivo. Anthropic, apalancado en Claude, proyecta ingresos por u$s65.000 millones.

La tasa anual de ingresos de Anthropic superó los u$s65.000 millones a finales de julio, un nuevo salto para la compañía detrás de Claude que refleja el rápido crecimiento de su negocio y llega mientras evalúa una posible salida a bolsa antes de fin de año. El indicador representa un fuerte incremento frente a los u$s47.000 millones registrados en mayo y supone además un salto significativo respecto de los aproximadamente u$s9.000 millones con los que cerró 2025.

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La cifra - conocida en el sector como "run rate - proyecta los ingresos anuales de una empresa a partir de su nivel de ventas actual. A este ritmo, la compañía prevé que sus ingresos alcancen entre u$s190.000 millones y u$s200.000 millones en 2028, según las proyecciones compartidas con los inversores.

Anthropic logró consolidarse entre las compañías líderes del sector de inteligencia artificial gracias, en parte, al avance de Claude, su agente de programación, que ganó terreno entre los desarrolladores. Ese crecimiento también permitió a la empresa mantener un flujo sostenido de inversiones por parte de clientes corporativos, mientras avanza hacia una eventual salida a bolsa.

Anthropic analiza desembolsar u$s6.000 millones por una startup de IA que mejora el rendimiento de los chips En este escenario de crecimiento, Anthropic evalúa la adquisición de Decart AI, una startup israelí especializada en modelos de mundo y tecnologías para reducir los costos de entrenamiento de inteligencia artificial, según personas familiarizadas con las conversaciones. De concretarse, la operación implicaría el mayor desembolso realizado hasta ahora por la compañía liderada por Dario Amodei.

En medio del crecimiento, Anthropic evalúa su salida a la bolsa de Nueva York. Depositphotos Decart trabaja en los llamados modelos de mundo, sistemas capaces de simular el comportamiento del mundo físico. La startup también desarrolló software orientado a reducir el costo del entrenamiento de modelos de IA, mediante una mayor eficiencia en el funcionamiento de los chips.

La tecnología podría permitirle a Anthropic aprovechar mejor su infraestructura informática en un contexto de creciente demanda de capacidad de cómputo. La compañía viene destinando grandes sumas a infraestructura para desarrollar nuevos productos y atender a sus clientes. La carrera por la inteligencia artificial también incrementó la presión sobre el abastecimiento de semiconductores y los costos de la cadena de suministros, lo que vuelve más relevante la eficiencia de la infraestructura utilizada para entrenar y operar estos modelos. Anteriormente, en mayo Decart había anunciado una ronda de financiamiento de u$s300 millones, liderada por Radical Ventures. También participaron Nvidia, Atreides Management, Valor Equity Partners y Adobe Ventures. En esa ronda volvieron a invertir accionistas anteriores como Sequoia Capital, Benchmark y Zeev Ventures. La operación valuó a la startup en casi u$s4.000 millones, según informó The Wall Street Journal, por encima de los u$s3.100 millones que alcanzaba en agosto de 2025. Fundada en 2023 por los hermanos e ingenieros israelíes Dean y Orian Leitersdorf junto con Moshe Shalev, Decart ya había estado vinculada anteriormente con rumores sobre una posible adquisición. Si se concreta el acuerdo por unos u$s6.000 millones, Anthropic pagaría una prima significativa sobre la última valuación conocida de la startup.

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