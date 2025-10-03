Estreno imperdible en Netflix: la serie de comedia española que tenés que ver este fin de semana

De los creadores del éxito “Entrevías”, la ficción combina ternura, sátira y enredos familiares con Luis Zahera en un papel que promete conquistarnos.

En los últimos años, Netflix logró consolidarse como uno de los principales escenarios para las series de comedia . En un catálogo dominado, muchas veces, por thrillers, dramas románticos o producciones de acción, las apuestas cómicas se abren paso para ofrecer risas y un respiro fresco a la audiencia.

En este terreno aparece "Animal" , la nueva propuesta española encabezada por Luis Zahera que ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming. Con un tono cercano, un humor casi cotidiano y la mirada puesta en la Galicia rural, esta ficción llega para combinar crítica social, sátira y ternura en una historia que promete conectar con distintos públicos.

El estreno, además, marca el regreso del doble ganador del Goya a un rol protagónico, bajo la producción de Alea Media , responsables de títulos de éxito como "Entrevías" , "Vivir sin permiso" y "El Silencio" . Sin dudas, la mejor opción para ver en familia este fin de semana. ¡No te la podés perder!

¿De qué trata "Animal"?

La historia sigue la vida de Antón, un veterinario de un pequeño pueblo gallego que se enfrenta a la dura realidad de la crisis del mundo rural. Durante años trabajó atendiendo a las vacas, perros y caballos de sus vecinos, pero la situación económica hace que sus clientes ya no puedan pagarle y quede prácticamente sin empleo.

Forzado a reinventarse, acepta la oferta de su sobrina Uxía, una joven entusiasta que dirige una boutique para mascotas en la ciudad. Pero, lo que parece una salida laboral termina convirtiéndose en un verdadero desafío: pasar de curar ganado a lidiar con dueños obsesivos, peluquerías caninas y consultas sobre hámsters, es un cambio que pone a prueba su paciencia y capacidad de adaptación.

animal Gentileza Netflix

Entre el choque cultural del campo con el universo urbano, y el contraste entre su carácter fuerte y el mundo sofisticado de la tienda, nuestro protagonista deberá aprender que la supervivencia no siempre depende de la experiencia, sino de la voluntad de aceptar lo nuevo.

Reparto de "Animal"