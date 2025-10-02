Jubilaciones, pensiones y asignaciones: ANSES oficializó los aumentos de octubre 2025 y así quedan los montos

El organismo previsional anuncio las fechas de cobro de sus prestaciones para el décimo mes del año.

ANSES informó sobre los aumentos y fechas de cobro de las prestaciones en octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos para las prestaciones correspondientes a octubre de 2025. Los ajustes responden al índice de inflación del 1,9% registrado en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán sus haberes según el cronograma habitual, organizado por la terminación del número de DNI. El calendario de pagos comienza el 8 de octubre y se extiende hasta finales de mes, con fechas específicas para cada grupo de beneficiarios.

El incremento se enmarca en la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024 , que vincula los haberes a la evolución de los precios. Además, el organismo confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

El monto de la jubilación mínima asciende a $326.304,88 . Con el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir será de $396.304,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los beneficiarios de la PUAM recibirán $261.016,96 como haber base. Con el bono adicional, el monto total llega a $331.016,96.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas alcanzan los $228.381,85. Sumado al bono de $70.000, el total a cobrar será de $298.381,85.

Jubilación máxima

El haber máximo para jubilados se actualiza a $2.195.498,72, un aumento respecto al monto anterior de $2.154.562,04.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El valor total de la AUH por hijo menor es de $117.229,14. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto, equivalente a $93.783,31. El 20% restante se retiene y se abona al presentar la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

El monto completo de esta asignación es de $381.789,19. A diferencia de la AUH estándar, se abona en su totalidad sin retenciones.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos)

Los beneficiarios de este tramo recibirán $58.572,85 por cada hijo a cargo.

Asignación por Hijo con Discapacidad

El monto para esta asignación asciende a $190.714,27.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

El cronograma de pagos para octubre de 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre:

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9 de octubre

DNI terminado en 1: 13 de octubre

DNI terminado en 2: 14 de octubre

DNI terminado en 3: 15 de octubre

DNI terminado en 4: 16 de octubre

DNI terminado en 5: 17 de octubre

DNI terminado en 6: 20 de octubre

DNI terminado en 7: 21 de octubre

DNI terminado en 8: 22 de octubre

DNI terminado en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Segunda quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones de DNI reciben sus pagos entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo – Plan 2

Todas las terminaciones de DNI cobran entre el 1 y el 10 de octubre.