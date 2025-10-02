Jubilaciones, pensiones y asignaciones: ANSES oficializó los aumentos de octubre 2025 y así quedan los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos para las prestaciones correspondientes a octubre de 2025. Los ajustes responden al índice de inflación del 1,9% registrado en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán sus haberes según el cronograma habitual, organizado por la terminación del número de DNI. El calendario de pagos comienza el 8 de octubre y se extiende hasta finales de mes, con fechas específicas para cada grupo de beneficiarios.
Aumentan las prestaciones de ANSES en octubre 2025
El incremento se enmarca en la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que vincula los haberes a la evolución de los precios. Además, el organismo confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Jubilación mínima
El monto de la jubilación mínima asciende a $326.304,88. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir será de $396.304,88.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Los beneficiarios de la PUAM recibirán $261.016,96 como haber base. Con el bono adicional, el monto total llega a $331.016,96.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las Pensiones No Contributivas alcanzan los $228.381,85. Sumado al bono de $70.000, el total a cobrar será de $298.381,85.
Jubilación máxima
El haber máximo para jubilados se actualiza a $2.195.498,72, un aumento respecto al monto anterior de $2.154.562,04.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
El valor total de la AUH por hijo menor es de $117.229,14. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto, equivalente a $93.783,31. El 20% restante se retiene y se abona al presentar la Libreta AUH.
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
El monto completo de esta asignación es de $381.789,19. A diferencia de la AUH estándar, se abona en su totalidad sin retenciones.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos)
Los beneficiarios de este tramo recibirán $58.572,85 por cada hijo a cargo.
Asignación por Hijo con Discapacidad
El monto para esta asignación asciende a $190.714,27.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
El cronograma de pagos para octubre de 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre:
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
- DNI terminado en 0: 8 de octubre
- DNI terminado en 1: 9 de octubre
- DNI terminado en 2: 9 de octubre
- DNI terminado en 3: 13 de octubre
- DNI terminado en 4: 14 de octubre
- DNI terminado en 5: 15 de octubre
- DNI terminado en 6: 16 de octubre
- DNI terminado en 7: 17 de octubre
- DNI terminado en 8: 20 de octubre
- DNI terminado en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI terminado en 0: 8 de octubre
- DNI terminado en 1: 9 de octubre
- DNI terminado en 2: 9 de octubre
- DNI terminado en 3: 13 de octubre
- DNI terminado en 4: 14 de octubre
- DNI terminado en 5: 15 de octubre
- DNI terminado en 6: 16 de octubre
- DNI terminado en 7: 17 de octubre
- DNI terminado en 8: 20 de octubre
- DNI terminado en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 9 de octubre
- DNI terminado en 1: 13 de octubre
- DNI terminado en 2: 14 de octubre
- DNI terminado en 3: 15 de octubre
- DNI terminado en 4: 16 de octubre
- DNI terminado en 5: 17 de octubre
- DNI terminado en 6: 20 de octubre
- DNI terminado en 7: 21 de octubre
- DNI terminado en 8: 22 de octubre
- DNI terminado en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre
- Segunda quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones de DNI reciben sus pagos entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
Desempleo – Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
Desempleo – Plan 2
Todas las terminaciones de DNI cobran entre el 1 y el 10 de octubre.
