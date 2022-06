Estando embarazada, le pusieron una pistola en la panza, la golpearon y rompió bolsa

La víctima relató que intentó correr, pero que no pudo a raíz de su avanzado embarazo y contó: "Me agarró de atrás, vi que sacó un revólver y me empujó contra la pared. Me puso la pistola en la panza, me pedía el teléfono. Me pegó en la panza y rompí bolsa".

Los ladrones se llevaron su celular, fotocopias, el DNI y el carnet de la obra social, tras lo cual se dieron a la fuga y momentos más tarde fueron halladas las identificaciones cerca de donde se había concretado el robo.

En diálogo con EldoceTV, la víctima señaló que, cuando los delincuentes se fueron, empezó a gritar, pero "no salía nadie" hasta que fue vista por una mujer que comentó que vio salir corriendo a los sujetos con el arma en la mano y a la joven tirada y gritando porque había roto bolsa.

La hermana de la mujer llevó a Tamara con su auto hasta el sanatorio El Salvador donde le indujeron el parto y, por medio de una cesárea, nació su hija Pilar, mientras que días después ambas fueron dadas de alta y se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes policiales informaron que los dos sospechosos fueron detenidos en la mañana del pasado domingo después de allanamientos en el barrio Yapeyú e indicaron que también se secuestraron elementos de interés para la causa.

El comisario inspector Cristian Cabrera explicó a los medios de Córdoba que los detenidos tienen 21 y 30 años y amplios antecedentes penales por los delitos de robo y robo calificado que datan de 2013, 2020 y 2021.