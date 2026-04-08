Astrónomos detectan una pareja de agujeros negros gigantes en rumbo de colisión + Seguir en









Ver directamente esta fase previa a la colisión es clave para entender la historia del cosmos y cómo se organiza la materia en el espacio.

Markarian 501 alberga un par binario con una separación de apenas 250 a 540 unidades astronómicas, encaminándose hacia una fusión inminente en términos astronómicos. Emma Kun / Observatorio HUN-REN Konkoly / Realizado con el apoyo de IA

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se registró evidencia directa de un sistema binario de agujeros negros supermasivos en la galaxia Markarian 501. El estudio, encabezado por Silke Britzen del Instituto Max Planck de Radioastronomía, destaca que observar esta fase previa a la fusión ofrece una oportunidad única para analizar los mecanismos de formación y desarrollo galáctico desde una perspectiva inédita.

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La investigación destaca un dato fundamental que diferencia este hallazgo de otros anteriores: el par de agujeros negros supermasivos en la galaxia Markarian 501 se encuentra a una distancia de tan solo 250 a 540 unidades astronómicas entre sí. A pesar de poseer masas colosales de entre 100 y 1.000 millones de soles, este sistema binario representa la separación más reducida documentada hasta la fecha para entidades de esta categoría.

La recopilación de observaciones de radio de alta resolución durante 23 años fue determinante para este hallazgo. Gracias a este registro, se pudo identificar un segundo chorro de partículas con una trayectoria divergente al chorro principal ya conocido en el núcleo de la galaxia. Los cambios registrados en un corto periodo confirmaron que el segundo chorro emerge tras el agujero negro principal. Al moverse en sentido antihorario frente a su compañero, este flujo de partículas dibuja una trayectoria recurrente que permite definir con precisión el baile orbital entre ambos objetos.

Qué se descubrió de los agujeros negros de la Galaxia La coreografía espacial en Markarian 501 ya tiene números exactos: los dos agujeros negros se orbitan mutuamente cada 121 días. Según los datos del equipo de Silke Britzen, la velocidad de este proceso es tal que la fusión definitiva podría concretarse en tan solo 100 años. Con este estudio, queda resuelta la incógnita sobre la proximidad de estos sistemas: Markarian 501 alberga un par binario con una separación de apenas 250 a 540 unidades astronómicas, encaminándose hacia una fusión inminente en términos astronómicos.

La acumulación de masa mediante fusiones es un proceso vital para los agujeros negros en el corazón de las grandes galaxias, y este estudio ofrece una ventana directa a ese ciclo. La evidencia no solo proviene de la dinámica de los chorros, sino también de una alineación geométrica excepcional registrada en 2022. En ese momento, el sistema creó un anillo de Einstein por lente gravitacional, una prueba óptica irrefutable que valida la configuración de este par binario y su alineamiento respecto a nuestro planeta.

Britzen sintetizó la sorpresa del hallazgo al remarcar: “Lo buscamos durante mucho tiempo, y fue una completa sorpresa descubrir que no solo podíamos ver un segundo chorro, sino incluso rastrear su movimiento.”