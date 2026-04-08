La Justicia de EEUU absolvió a los cinco argentinos detenidos en Miami por un presunto robo

Eran juzgados por un supuesto hurto dentro de un centro comercial. Podrán volver a ingresar al país norteamericano.

Los cinco turistas argentinos que fueron arrestados en Miami bajo sospecha de haber participado en un robo dentro de un centro comercial quedaron finalmente desvinculados de la causa . Tras la resolución judicial , ya no enfrentan cargos y podrán volver a ingresar a Estados Unidos sin restricciones.

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El abogado Roberto Castillo , representante de varios de los involucrados, confirmó que la Justicia estadounidense absolvió a Diego Luis Xiccato , Mauricio Ariel Aparo-Orlando , Sebastián Luis Moya , Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua .

En una primera etapa del proceso, el tribunal retiró la acusación vinculada a una presunta organización criminal . Más tarde, también eliminó del expediente el cargo por hurto , lo que terminó por dejar a los cinco imputados completamente desligados del caso.

“Es un alivio” , expresó Castillo , quien además consideró que todo respondió a una “exageración policial” y a falsas suposiciones.

El expediente se originó a fines de noviembre de 2025 , cuando los turistas fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami . En ese momento, quedaron acusados de haber actuado bajo la modalidad conocida como mecheros dentro del paseo de compras.

Los argentinos eran acusados de robo en un centro comercial.

La situación tomó repercusión luego de que la Justicia avanzara con las primeras audiencias para determinar la situación procesal de los acusados.

Durante la primera comparecencia judicial, los cinco argentinos se presentaron ante la jueza Mindy Glazer, quien estableció una fianza de u$s 4.000 para cada uno.

Esa decisión les permitió recuperar la libertad mientras continuaba la investigación, en parte porque todos contaban con pasajes de regreso hacia la Argentina.

El regreso al país y la espera

El jueves 4 de diciembre, los acusados regresaron al país a través de Santiago de Chile. Desde allí continuaron viaje en vehículos particulares hasta la provincia de Mendoza, donde permanecieron a resguardo mientras aguardaban una definición judicial.

Cuatro meses después, finalmente llegó la resolución que los desvinculó por completo de los hechos investigados.

Con la eliminación de todos los cargos del historial judicial, los cinco turistas quedaron absueltos y sin antecedentes vinculados a este episodio.

La decisión también despejó cualquier obstáculo migratorio, por lo que podrán regresar a Estados Unidos sin impedimentos.