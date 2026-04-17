La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los cobros de su calendario de pagos de abril 2026. Por decisión del Gobierno nacional, anunció un aumento del 2,9%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Calendario de pagos ANSES: ¿quiénes cobran del 20 al 24 de abril?
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentaran un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
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Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.
Monto de las prestaciones de ANSES en abril
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.
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Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $374.255,45 ($304.255,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión para Madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80
El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.
Quiénes reciben el bono de $70.000
El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $380.319,31. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $450.319,31 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
Calendario de pagos ANSES del 20 al 24 de abril
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
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DNI terminados en 8: 22 de abril
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DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
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DNI terminados en 8: 22 de abril
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DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
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DNI terminados en 8: 22 de abril
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DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
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DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
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DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
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DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
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DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril
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