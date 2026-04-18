Cuándo cobro ANSES: quiénes no recibieron todavía los depósitos de abril 2026

Durante abril, ANSES continúa con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Sin embargo, a mitad de mes todavía hay grupos que no recibieron sus haberes , lo que puede generar dudas sobre cuándo se acreditará el dinero.

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Por eso, es normal que algunos beneficiarios cobren antes y otros después dentro del mismo mes.

En abril, los montos se mantienen con la última actualización establecida por la nueva fórmula de movilidad. La jubilación mínima ronda los $134.446 , mientras que el haber máximo supera los $904.000 .

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total asciende a aproximadamente $132.000 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita el 80% mensualmente (alrededor de $105.000) y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, equivale al 80% de la jubilación mínima, ubicándose cerca de los $107.000 .

También se incluyen otras prestaciones como asignaciones familiares y pensiones no contributivas, que varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular del beneficiario.

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Quiénes recibieron el bono de $70.000

Durante abril, ANSES también confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000, para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Este refuerzo está destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. En esos casos, el bono se cobra completo.

Para quienes tienen ingresos superiores a la mínima, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope determinado. Es decir, el monto se ajusta para que ningún beneficiario supere cierto límite de ingresos totales.

Quedan excluidos del bono quienes perciben haberes altos, ya que el beneficio está focalizado en los sectores de menores ingresos.

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Calendario de pagos de ANSES de abril 2026: quiénes quedan por cobrar

El calendario de pagos de ANSES se extiende durante todo el mes y todavía hay beneficiarios que no cobraron. Los pagos pendientes corresponden a quienes tienen DNI terminados en los números más altos, tanto en jubilaciones como en asignaciones.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo suelen cobrar en la segunda mitad del mes. Lo mismo ocurre con algunas asignaciones familiares.

Programas como la AUH y la Asignación por Embarazo también se distribuyen en fechas escalonadas, por lo que muchos beneficiarios cobran entre la segunda y tercera semana de abril. Para conocer la fecha exacta, ANSES recomienda ingresar a su sitio oficial o a la plataforma Mi ANSES, donde se puede consultar el día de cobro con el número de CUIL.

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Cómo consultar si ya te depositaron

Para verificar si el pago ya fue realizado, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social. Desde la plataforma se puede consultar no solo la fecha de cobro, sino también el detalle de los montos y posibles adicionales, como el bono extraordinario.

También es posible realizar la consulta a través de la app oficial o comunicarse con el organismo. En caso de demoras, se recomienda esperar hasta la fecha indicada en el calendario antes de realizar un reclamo, ya que los pagos se acreditan de forma progresiva.

Abril todavía no terminó en términos de pagos de ANSES. Muchos beneficiarios aún tienen fechas por delante y recibirán sus haberes en los próximos días. Con montos actualizados y la inclusión del bono de $70.000, el organismo busca sostener el poder adquisitivo en este contexto económico desafiante.