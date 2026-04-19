El invento que te permite charlar con tu inodoro: un dispositivo insólito esperado por millones + Seguir en









Este particular desarrollo integra voz, sensores y un control total en un objeto de uso diario que ahora suma nuevas funciones.

Este inodoro inteligente va a mejorar tu experiencia en el baño. Freepik

La tecnología está llegando a lugares que hasta hace poco quedaban al margen de la innovación. El baño, un ambiente tradicional e indispensable dentro del hogar, ahora forma parte de una nueva ola de inventos que buscan mayor comodidad y personalización en el día a día.

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Una nueva propuesta fue viralizada hace poco y llamó la atención por su enfoque tan particular. Se trata de un sistema que incorpora comandos por voz y vuelve automático a un objeto cotidiano, con funciones que van mucho más allá de lo básico.

Inodor inteligente Kohler El nuevo lanzamiento de Kohler incorpora funciones de voz y limpieza automática, entre otros. Gentileza - Kohler Invento millonario: de qué trata este dispositivo La empresa Kohler presentó una nueva versión de su asiento inteligente que transforma un inodoro convencional en un equipo tecnológico avanzado. Este accesorio, conocido como PureWash E930, propone una experiencia completamente distinta dentro del mismo baño.

El dispositivo se integra con asistentes como Alexa o Google Home, lo que permite ejecutar tareas mediante órdenes habladas, sin contacto físico. El desarrollo no reemplaza el inodoro completo, sino que le suma un componente de modernización. Además del control por voz, el equipo se maneja mediante una app móvil o control remoto para configurar preferencias personales y adaptar el funcionamiento a cada usuario.

Todas las funciones de este invento El atractivo principal de este asiento inteligente radica en la cantidad de herramientas que incorpora. Una de las mejores es la posibilidad de regular la temperatura del asiento cuando hace mucho frío. También permite modificar la intensidad y el calor del agua en el sistema de limpieza, además de activar un secador de aire caliente.

El equipo incluye distintos modos de rociado, al estilo del bidet. Hay opciones más suaves, para niños, y otras más precisas para una limpieza intensa, e incorpora movimientos oscilantes o pulsantes que buscan una mayor efectividad. Otro punto importante es su sistema de higiene automática, ya que el dispositivo cuenta con una varilla interna de acero inoxidable que se limpia sola mediante luz ultravioleta, para reducir la acumulación de bacterias y mantener el equipo en mejores condiciones. A eso se le suma una luz nocturna integrada en la taza, para que no haya necesidad de prender la luz cuando uno se levanta en medio de la noche. El sistema se vincula con la aplicación oficial de la marca, desde donde se pueden guardar configuraciones personalizadas, esto permite que distintos usuarios del hogar tengan sus propios ajustes guardados. La compañía también presentó otros desarrollos complementarios, como una ducha de mano con funciones de masaje y exfoliación, y un ventilador de baño inteligente capaz de detectar la temperatura y humedad para activarse de forma automática.

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