La ayuda económica que los desempleados pueden pedir a ANSES para cobrar en mayo 2026

La Prestación por Desempelo es una asistencia clave para quienes perdieron su empleo formal.

ANSES mantiene vigente una herramienta fundamental para quienes se quedaron sin trabajo: la Prestación por Desempleo . Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa o cuyo vínculo laboral finalizó, y busca garantizar un ingreso mínimo mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

De cara a mayo de 2026, muchas personas que perdieron su trabajo recientemente pueden iniciar el trámite para comenzar a cobrar esta asistencia. Se trata de un respaldo económico temporal que, además, incluye otros beneficios asociados como cobertura médica y aportes jubilatorios .

La Prestación por Desempleo es un seguro que brinda ANSES para proteger a los trabajadores formales en momentos de vulnerabilidad laboral. No es un plan universal, sino un beneficio contributivo . Está directamente vinculado a los aportes realizados durante la vida laboral.

Su principal objetivo es evitar que la pérdida del empleo genere una caída abrupta en los ingresos del trabajador. El sistema contempla pagos mensuales durante un período determinado que varía según la cantidad de años trabajados y aportados.

Además del dinero, quienes acceden a esta prestación mantienen la cobertura de obra social, con el objetivo de sostener el acceso a la salud del beneficiario. A su vez, el período en el que se cobra el beneficio se computa como tiempo de aportes para la jubilación, lo que evita interrupciones en la historia previsional del trabajador.

Este beneficio alcanza principalmente a trabajadores registrados del sector privado, aunque también existen regímenes específicos para trabajadores rurales y de la construcción, con condiciones adaptadas a cada actividad.

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ANSES: cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo puede realizarse de forma online o presencial. En ambos casos, es indispensable contar con la documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido, la carta documento o el contrato finalizado.

El primer paso es ingresar al sitio oficial de ANSES con el número de CUIL y la clave de seguridad social. Desde allí, se puede iniciar la solicitud o pedir un turno para completar el trámite en una oficina.

También existe la posibilidad de hacerlo de manera presencial, lo que puede resultar útil en casos donde haya dudas sobre la documentación o la situación laboral.

Es fundamental tener en cuenta es el plazo: el trámite tiene que iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese período, el beneficiario puede perder el derecho a cobrar parte del beneficio o incluso quedar excluido.

Una vez presentada la solicitud, ANSES analiza cada caso de manera individual. Se revisan los aportes, la causa de la desvinculación y la documentación presentada. Si todo está en órden, el beneficio se aprueba y los pagos comienzan a acreditarse en los meses siguientes según el calendario oficial.

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Monto de la prestación por Desempleo de ANSES

El monto que se cobra por la Prestación por Desempleo no es fijo, sino que depende del salario que tenía el trabajador antes de quedar desempleado. En general, se calcula como un porcentaje del mejor sueldo de los últimos meses trabajados.

ANSES establece límites mínimos y máximos que se actualizan periódicamente. Para abril de 2026, el beneficio se ubica aproximadamente entre $178.000 y $357.000 mensuales, dependiendo del caso. Esto significa que el ingreso puede variar considerablemente según la situación de cada trabajador, pero siempre dentro de ese rango establecido por el organismo.

Durante el período de cobro, el beneficiario puede percibir asignaciones familiares si corresponde, lo que representa un ingreso adicional en caso de tener hijos a cargo.

Otro punto importante es la duración del beneficio. Esta puede ir desde un mínimo de 2 meses hasta un máximo de 12 meses, dependiendo de los años de aportes realizados. En algunos casos específicos, como trabajadores mayores de 45 años, el período puede extenderse.

La Prestación por Desempleo de ANSES no solo ofrece un ingreso temporal, sino que también brinda estabilidad en un momento crítico, permitiendo que los beneficiarios puedan reorganizar su situación laboral sin quedar completamente desprotegidos.