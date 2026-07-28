Bono de ANSES para jubilados: cómo calcular cuánto cobrás según tu haber mensual

El refuerzo no se paga igual para todos. El monto depende de cada situación y se calcula con una fórmula definida por el Gobierno.

El bono extraordinario complementa los haberes más bajos y disminuye de manera proporcional a medida que aumenta la jubilación.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES continúan cobrando el bono extraordinario, destinado a reforzar los ingresos de quienes reciben las prestaciones más bajas. Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran el mismo monto . Mientras algunos acceden al refuerzo completo de $70.000 , otros reciben una suma menor, porque el beneficio disminuye de forma proporcional a medida que aumenta el haber previsional.

Muchos jubilados creen que el bono corresponde únicamente a quienes cobran la jubilación mínima, pero el beneficio también alcanza a quienes perciben haberes superiores, siempre que no superen el tope fijado para acceder al refuerzo. En esos casos, el monto disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando la prestación supera el límite establecido.

El bono funciona como un complemento para que el ingreso total del beneficiario alcance un determinado monto máximo. A medida que la jubilación aumenta, el refuerzo disminuye exactamente por la misma diferencia. Esto significa que quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo , mientras que quienes cobran un haber superior obtienen un adicional proporcional.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un ingreso ubicado $10.000 por encima de la jubilación mínima , el bono será $10.000 menor que el monto máximo previsto. Del mismo modo, si la diferencia asciende a $30.000 , el refuerzo disminuirá en esa misma cantidad. El bono se liquida automáticamente. El cálculo es realizado por el organismo al momento de emitir la liquidación mensual.

El refuerzo alcanza no solo a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sino también a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones alcanzadas por la normativa vigente, siempre respetando las condiciones previstas por el Gobierno.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000 y cuál es el tope máximo

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los beneficiarios que perciben los haberes previsionales más bajos. En agosto de 2026, el refuerzo completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima, además de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) comprendidas por la normativa vigente, siempre que sus ingresos no superen el límite para acceder al beneficio.

Para quienes perciben un haber superior al mínimo, el bono deja de ser fijo y pasa a calcularse de manera proporcional. El objetivo del esquema es que la suma entre la jubilación y el refuerzo no supere el tope establecido por el Gobierno para ese mes.

El tope máximo de ingresos combinado (haber más refuerzo) para recibir el bono completo o proporcional se ubica en $481.989,33 para julio y pasa a $489.775,92 en agosto.

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Paso a paso para verificar el cobro en el recibo digital de Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden comprobar si el bono fue liquidado ingresando a Mi ANSES, el portal oficial del organismo. Para acceder al recibo digital es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar la opción "Jubilaciones y Pensiones" y luego ingresar al apartado "Consulta de recibos".

Ahí se encuentra disponible el comprobante correspondiente al último haber liquidado. En ese documento aparecen discriminados el haber previsional, los descuentos y, cuando corresponde, el bono extraordinario. Si el beneficiario considera que el monto no coincide con el que debería percibir según su situación previsional, puede consultar el detalle de la liquidación o solicitar asesoramiento a través de los canales oficiales de ANSES.

Otra alternativa consiste en utilizar la aplicación oficial mi ANSES. Desde ahí también es posible consultar el recibo, verificar la fecha de cobro y revisar el detalle completo de la liquidación sin necesidad de ir a una oficina.