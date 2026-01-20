ANSES 2026: el refuerzo escolar para AUH que impulsa a los ingresos familiares

El organismo previsional trae un ingreso fundamental para hogares con chicos en cara al nuevo ciclo lectivo que está por empezar.

ANSES paga un refuerzo económico para ayudar a las familias con la compra de útiles.

Se acerca un nuevo año escolar y con él la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) los pasos que deben seguir para cobrar la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Se trata de un trámite obligatorio sin el cual se puede perder el beneficio . El beneficio se integra al esquema de ingresos de quienes cobran la asignación por hijo y se liquida en conjunto. Si se gestiona el proceso de manera correcta se cobrará el monto extra entre febrero y marzo.

La ayuda escolar anual es un pago único que se entrega a madres, padres o tutores con hijas e hijos que asisten a instituciones educativas reconocidas. Aplica tanto para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo como para titulares de asignaciones familiares.

El alcance contempla a niñas y niños desde los primeros meses de vida hasta el final del nivel secundario. En situaciones de discapacidad, no existe tope etario , siempre que se compruebe la asistencia a espacios educativos, formativos o terapéuticos avalados oficialmente.

Para 2026, el valor establecido es de $85.000 por cada hijo o hija. La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación mensual correspondiente.

El depósito no se genera de manera automática en todos los casos. El requisito principal es la validación previa del certificado escolar, que confirma la asistencia regular durante el ciclo lectivo.

Una vez aprobado el trámite, el dinero se paga junto con el resto de los haberes. Si la documentación no se presenta, el pago no se habilita y tampoco se transfiere de forma posterior.

Paso a paso: cómo realizar el trámite de la ayuda escolar en Mi ANSES

La gestión se completa de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES con estos pasos:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Dirigirse al apartado " Hijos ".

Elegir la opción para presentar el certificado escolar.

Generar el formulario correspondiente.

Llevar el documento a la escuela para su firma.

Subir el archivo completo al sistema.

Antes de empezar la carga, tenés que revisar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados. Los errores en domicilios, vínculos o información bancaria pueden generar demoras en el cobro.