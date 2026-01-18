SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de enero 2026 - 09:30

ANSES continúa con los depósitos y todas estas personas cobran la semana del 19 de enero 2026

La entidad previsional sigue con el cronograma del primer mes del año y ya se conocen los importes actualizados.

ANSES sigue con el pago de los haberes a todos los beneficiarios.

Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.

Informate más
ANSES.jpg

Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026

Con el incremento del 2,47%, los haberes previsionales y asignaciones se ajustaron. La jubilación mínima, sumada al refuerzo de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben montos inferiores reciben un monto proporcional hasta llegar a ese tope.

Las principales prestaciones quedan así:

  • Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32
  • PUAM: $349.439,46
  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52
  • Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32

En el caso de las asignaciones, los valores actualizados son:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518
  • AUH con Discapacidad: $408.705
  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El cronograma continúa así:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

