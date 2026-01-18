ANSES continúa con los depósitos y todas estas personas cobran la semana del 19 de enero 2026 + Seguir en









La entidad previsional sigue con el cronograma del primer mes del año y ya se conocen los importes actualizados.

ANSES sigue con el pago de los haberes a todos los beneficiarios.

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta etapa del mes, un amplio grupo de titulares recibe sus haberes.

Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026 Con el incremento del 2,47%, los haberes previsionales y asignaciones se ajustaron. La jubilación mínima, sumada al refuerzo de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben montos inferiores reciben un monto proporcional hasta llegar a ese tope.

Las principales prestaciones quedan así:

Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32

$419.299,32 PUAM: $349.439,46

$349.439,46 Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52

$314.509,52 Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32 En el caso de las asignaciones, los valores actualizados son:

Asignación Universal por Hijo: $125.518

$125.518 AUH con Discapacidad: $408.705

$408.705 Asignación Familiar por Hijo: $62.765

$62.765 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El cronograma continúa así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

