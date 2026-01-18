ANSES continúa con los depósitos y todas estas personas cobran la semana del 19 de enero 2026

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta etapa del mes, un amplio grupo de titulares recibe sus haberes.
ANSES continúa con los depósitos
La entidad previsional sigue con el cronograma del primer mes del año y ya se conocen los importes actualizados.
Atención jubilados de ANSES: quiénes cobran en la semana de 19 de enero 2026
AUH de ANSES: por qué el 22 de enero de 2026 es una fecha clave
Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.
Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026
Con el incremento del 2,47%, los haberes previsionales y asignaciones se ajustaron. La jubilación mínima, sumada al refuerzo de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben montos inferiores reciben un monto proporcional hasta llegar a ese tope.
Las principales prestaciones quedan así:
- Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32
- PUAM: $349.439,46
- Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52
- Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32
En el caso de las asignaciones, los valores actualizados son:
- Asignación Universal por Hijo: $125.518
- AUH con Discapacidad: $408.705
- Asignación Familiar por Hijo: $62.765
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
El cronograma continúa así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
