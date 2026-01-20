¿Cuándo cobro en ANSES si mi DNI termina en 7? + Seguir en









El calendario oficial de pagos para quienes tengan DNI terminado en 7.

Las fechas varían de acuerdo con el tipo de prestación.

Durante enero, miles de personas esperan a los pagos de las prestaciones de ANSES para poder organizar sus gastos. Este calendario de cobros se establece según la terminación del DNI de cada beneficiario y contempla a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el organismo, recordaron que las fechas varían de acuerdo con el tipo de prestación y que los pagos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, recomiendan consultar el calendario oficial para evitar confusiones y poder prever con mayor precisión los ingresos del mes.

Para aquellos afiliados cuyo DNI termine en 7, estas son las fechas oficiales:

ANSES gente.webp Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero. El monto actualizado del haber es de $349.299,32, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar asciende a $419.299,32.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo Aquellos jubilados y pensionados que cobran la jubilación o pensión superior al haber mínimo, y tienen el DNI terminado en 7, reciben el pago el miércoles 28 de enero. En este caso, el haber máximo correspondiente a enero aumenta a $2.293.796,92, y no incluye el bono extraordinario, que está destinado únicamente a los ingresos más bajos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero. En enero, los montos vigentes son los siguientes: AUH: $125.518 por hijo.

AUH por discapacidad: $408.705.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765. En el caso de la AUH, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores.

Temas ANSES