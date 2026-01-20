SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 11:15

¿Cuándo cobro en ANSES si mi DNI termina en 7?

El calendario oficial de pagos para quienes tengan DNI terminado en 7.

Las fechas varían de acuerdo con el tipo de prestación.

Durante enero, miles de personas esperan a los pagos de las prestaciones de ANSES para poder organizar sus gastos. Este calendario de cobros se establece según la terminación del DNI de cada beneficiario y contempla a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Desde el organismo, recordaron que las fechas varían de acuerdo con el tipo de prestación y que los pagos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, recomiendan consultar el calendario oficial para evitar confusiones y poder prever con mayor precisión los ingresos del mes.

Para aquellos afiliados cuyo DNI termine en 7, estas son las fechas oficiales:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero. El monto actualizado del haber es de $349.299,32, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar asciende a $419.299,32.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Aquellos jubilados y pensionados que cobran la jubilación o pensión superior al haber mínimo, y tienen el DNI terminado en 7, reciben el pago el miércoles 28 de enero. En este caso, el haber máximo correspondiente a enero aumenta a $2.293.796,92, y no incluye el bono extraordinario, que está destinado únicamente a los ingresos más bajos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero.

En enero, los montos vigentes son los siguientes:

  • AUH: $125.518 por hijo.

  • AUH por discapacidad: $408.705.

  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.

En el caso de la AUH, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores.

