Durante enero, miles de personas esperan a los pagos de las prestaciones de ANSES para poder organizar sus gastos. Este calendario de cobros se establece según la terminación del DNI de cada beneficiario y contempla a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.
¿Cuándo cobro en ANSES si mi DNI termina en 7?
El calendario oficial de pagos para quienes tengan DNI terminado en 7.
-
ANSES deposita en enero un bono extra de hasta $63.000 para beneficiarios de Becas Progresar
-
ANSES 2026: el refuerzo escolar para AUH que impulsa a los ingresos familiares
Desde el organismo, recordaron que las fechas varían de acuerdo con el tipo de prestación y que los pagos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, recomiendan consultar el calendario oficial para evitar confusiones y poder prever con mayor precisión los ingresos del mes.
Para aquellos afiliados cuyo DNI termine en 7, estas son las fechas oficiales:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero. El monto actualizado del haber es de $349.299,32, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar asciende a $419.299,32.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Aquellos jubilados y pensionados que cobran la jubilación o pensión superior al haber mínimo, y tienen el DNI terminado en 7, reciben el pago el miércoles 28 de enero. En este caso, el haber máximo correspondiente a enero aumenta a $2.293.796,92, y no incluye el bono extraordinario, que está destinado únicamente a los ingresos más bajos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de enero.
En enero, los montos vigentes son los siguientes:
-
AUH: $125.518 por hijo.
AUH por discapacidad: $408.705.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.
En el caso de la AUH, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que certifica la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario