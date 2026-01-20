AUH de ANSES: todos los aumentos que tendrá en febrero 2026 + Seguir en









Conocé los nuevos valores que rigen a partir de la inflación de diciembre y el esquema de actualización previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

ANSES continúa con el esquema de pago de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una suba que impacta en la AUH, asignaciones familiares y montos por discapacidad. El nuevo cronograma de pagos correspondiente a febrero llegó con una actualización generalizada en los haberes sociales. El ajuste responde al índice inflacionario de dos meses atrás y busca sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

El organismo confirmó que el calendario de acreditaciones continúa bajo el mismo esquema de meses anteriores, con fechas definidas según la terminación del DNI. En paralelo, los titulares de la AUH por Discapacidad siguen percibiendo la Prestación Alimentar, un complemento que no se rige por la movilidad, pero cumple un rol clave en la cobertura básica de alimentos.

ANSES.jpg Monto de la AUH de ANSES en febrero Con la actualización aplicada en febrero, los valores de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares reflejan el impacto directo del aumento del 2,8%. Estos montos corresponden a los importes brutos definidos por ANSES antes de las retenciones previstas por la normativa vigente.

En el caso de la AUH, el organismo mantiene la retención del 20%, que se libera una vez presentada la Libreta de Asignación. Esta mecánica busca garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos exigidos para acceder al total del beneficio.

Montos actualizados:

Asignación Universal por Hijo: $129.032,50

AUH por Discapacidad: $420.148,74

Asignación Familiar por Hijo: $64.522,42

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.083,11 Valores teniendo en cuenta la retención: Asignación Universal por Hijo: $103.226

Asignación por Embarazo: $103.226 auh anses.webp Montos de la Tarjeta Alimentar Además de las asignaciones mensuales, ANSES mantiene vigente la Tarjeta Alimentar como refuerzo económico para los hogares que perciben la AUH. Este beneficio no forma parte del esquema de aumentos automáticos, aunque continúa sin modificaciones en febrero. La Prestación Alimentar apunta a garantizar el acceso a la canasta básica y se acredita de forma automática junto con la AUH. El importe varía según la cantidad de hijos a cargo y representa un complemento central dentro de la política de asistencia alimentaria. Montos según cantidad de hijos: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

