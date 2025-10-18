El sorteo del Brinco del domingo 19 de octubre de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.
18 de octubre 2025 - 13:47
Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 19 de octubre
Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.
El próximo sorteo 1322, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21
Números del sorteo del Brinco del domingo 21 de septiembre
TRADICIONAL
- 02 - 11 - 12 - 14 - 19 - 37
BRINCO JUNIOR
- 01 - 02 - 09 - 16 - 21 - 23
Ganadores del sorteo del Brinco
TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.127.664.264,51
TRADICIONAL 2º premio, 11 ganadores $517.475,22
TRADICIONAL 3º premio, 424 ganadores $4.430,27
TRADICIONAL 4º premio, 6.522 ganadores $1.000,00
BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 9 ganadores $3.161.356,29
Brinco: próximo sorteo
- El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 28 de septiembre, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.
- Valor de la apuesta: $700
