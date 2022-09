Efemérides: ¿Qué pasó un 23 de septiembre?

Muere en Asunción del Paraguay, a la edad de 86 años, el militar y estadista José Gervasio Artigas, de destacada participación en la guerra de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata e impulsor del federalismo.

Muere en Buenos Aires, a la edad de 59 años, el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños que desde 1946 lleva su nombre y donde trabajó de forma gratuita durante 25 años.

Muere en Londres, a los 83 años de edad, el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud, considerado “el padre del psicoanálisis”, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX.

Nace en la ciudad de Long Branch (Nueva Jersey, EEUU) el músico y cantante estadounidense Bruce Springsteen, apodado “the boss” (el jefe), quien lleva ganados 20 premios Grammy, dos Globo de Oro y un Óscar. Vendió más de 120 millones de discos.

Bruce Springsteen - Dancing In the Dark (Official Video)