La joya oculta de Buenos Aires perfecta para viajar al pasado y sentir una paz absoluta

Este destino invita a los turistas a bajar un poco el ritmo, descubrir su historia y disfrutar del encanto de un entorno único sin bullicio ni multitudes.

Este rincón de la Provincia es un oasis de paz y tranquilidad, perfecto para una escapada de fin de semana.

No muy lejos de la ciudad de Buenos Aires , existe un lugar que propone una escapada tranquila y distinta. Ahí no hace falta recorrer largas distancias para encontrar calles llenas de paz, construcciones antiguas y un aire que te invita a desconectar . Además, este rincón bonaerense mantiene su propia identidad, que se percibe en cada detalle del pueblo.

Todos los que buscan una experiencia única suelen elegir este tipo de destinos, el cual no solo cuenta con una larga historia, sino también con excelente gastronomía y naturaleza , logrando un equilibrio perfecto para un día o un fin de semana.

Capilla del Señor se encuentra en el partido de Exaltación de la Cruz , dentro de la provincia de Buenos Aires. El pueblo fue reconocido en 1994 como Bien de Interés Histórico Nacional , debido a la importancia de su patrimonio. Esto lo hace perfecto para fotos, ya que su casco urbano todavía mantiene una estructura muy similar a la original

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires se destaca por su clima tranquilo y su historia.

El origen de la localidad se remonta al siglo XVIII , cuando un pequeño oratorio reunió a los primeros habitantes de la zona. Esto marcó el crecimiento del lugar, que con el tiempo se transformó en un centro rural con su propia actividad agrícola y ganadera.

El momento más importante de su desarrollo llegó en el siglo XIX con la llegada del ferrocarril . La inauguración de la estación en 1886 permitió mejorar la conexión con otros puntos del país y favoreció el intercambio comercial, especialmente en productos como la lana.

Qué se puede hacer en Capilla del Señor

El recorrido turístico suele empezar en el casco histórico, donde se uno de los puntos más visitados es la iglesia Nuestra Señora del Rosario, un edificio cuyas raíces se vinculan a los primeros años del pueblo.

Otro lugar muy interesante es el Museo del Periodismo Bonaerense. Allí todavía se conserva una antigua imprenta llamada Marinoni, utilizada para publicar "El Monitor de la Campaña", considerado el primer periódico rural de la provincia.

La estructura original de la estación ferroviaria forma parte del circuito, aún se mantiene en pie y ofrece una mirada sobre el impacto del tren en la vida de la región. Además, también se encuentra la Estancia La Candelaria, que tiene una construcción llamativa por su estilo inspirado en los castillos europeos.

Otra opción es la Casa Miralejos, edificada en 1927 con un diseño italiano. Su torre permite apreciar de manera panorámica todo el paisaje abierto del campo. Ya para completar la experiencia, los restaurantes y ferias locales ofrecen platos tradicionales como asado, empanadas y dulces caseros.

Capilla del señor El pueblo todavía mantiene intactos sus edificios históricos y ofrece visitas guiadas. Gentileza - Free Walking Tour

Cómo ir hasta Capilla del Señor

Llegar es muy fácil y no requiere de una gran planificación. En auto, el camino más directo consiste en tomar la Panamericana, específicamente la Ruta 9, y después la Ruta Provincial 39, que conduce al destino. El viaje en auto suele demorar cerca de una hora, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

También se puede ir en transporte público, ya que varias líneas de colectivo salen desde Retiro y otros puntos del conurbano. En estos casos, el trayecto puede extenderse entre una hora y media y dos horas. También está el tren, que requiere hacer una combinación, pero en el recorrido se pueden apreciar los paisajes rurales.