Los Caligaris presentaron su nueva canción "Mala junta" y anunciaron un show en Buenos Aires + Seguir en









La K’onga y el reconocido rapero mexicano Neto Peña forman parte del lanzamiento que anticipa su próximo disco.

"Mala junta" es lo nuevo de Los Caligaris.

Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras musicales y presentan “Mala Junta", un nuevo adelanto de su próximo disco que verá la luz en mayo. En esta ocasión, se suman La K’onga y el reconocido rapero mexicano Neto Peña.

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En este flamante lanzamiento, la banda se vuelca de lleno a un lenguaje que le resulta cercano y que potencia su costado más festivo y cuartetero, incorporando a la vez un matiz poco habitual con la participación de uno de los mayores exponentes del rap de México. El resultado es un cruce que fluye con naturalidad y los encuentra compartiendo un mismo código desde el primer momento.

El adelanto llega acompañado de un videoclip en el que se puede ver a todos los artistas cantando y pasando un buen tiempo. Y además, a lo largo del video, se puede ver a Martín Pampiglione (Los Caligaris) y Diego Granadé (La Konga) haciendo guiños a películas icónicas como Kill Bill, Volver al Futuro, Men in Black, entre otras, aportando un tono dinámico y entretenido al videoclip.

Embed - Los Caligaris on Instagram: " YA SALIÓ “MALA JUNTA” Caligaris • La Konga • Neto Peña Anda a escucharla ahora . . . @lakongaoficial @diegogranade @elneto_oficial" View this post on Instagram “Mala Junta” será parte del nuevo disco de Los Caligaris , y es el segundo estreno del 2026, sumándose a los adelantos que la banda ya dio a conocer el año pasado: “Tu Infeliz” con la icónica Karina la Princesita - “Tengo” con Don Tetto - “Hablar de Flores” con Coti Sorokin - “Hoy Flasheaba” junto a Benjamin Amadeo “Mi vida sin tu vida” con Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo y el reciente “El Reloj me miente” junto a Justo de Silvestre y La Naranja.

Show de Los Caligaris en Buenos Aires Los Caligaris anunciaron un show en Buenos Aires para el 6 de junio en Museum. Las entradas están a la venta en www.rgentradas.com.

El show será una oportunidad única para reencontrarse con su público porteño en el marco de esta nueva etapa totalmente renovada de la banda, donde no van a faltar sus clásicos y sus nuevas canciones.