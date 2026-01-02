Buscan a un joven que desapareció tras ser arrastrado por la corriente en el río de Quilmes + Seguir en









El operativo se mantiene activo desde el martes pasado en la Ribera, luego de que Jonathan De Lima ingresara al agua junto a dos amigos y no lograra salir, en medio de una jornada marcada por altas temperaturas.

Prefectura, guardavidas, bomberos y equipos de emergencia trabajan en la zona donde fue visto por última vez, mientras la familia pide colaboración a la comunidad.

Un hombre de 33 años es intensamente buscado desde el martes pasado luego de desaparecer en el río de la Ribera de Quilmes, tras haber ingresado al agua y ser arrastrado por la corriente. El operativo se mantiene activo y cuenta con la participación de distintas fuerzas de seguridad y emergencia.

El hecho ocurrió en la antesala de Año Nuevo, en medio de una ola de calor extremo, cuando Jonathan De Lima, vecino de la zona y conocido como “Kuki”, se metió al río junto a dos amigos a la altura del muelle del Pejerrey Club.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, los tres jóvenes fueron advertidos por un guardavidas sobre el peligro que implicaba la fuerte corriente en ese sector. Pese a ello, ingresaron al agua. Minutos después, la corriente los arrastró: dos lograron salir, uno por sus propios medios y otro con asistencia del personal de seguridad, mientras que De Lima fue llevado por el agua y no volvió a ser visto.

Operativo de búsqueda en el río y la costa Desde entonces, se despliega un operativo de búsqueda continuo, con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, guardavidas municipales, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia. Los rastrillajes se concentran tanto río adentro como en la zona costera, en el lugar donde fue visto por última vez.

Las tareas se vieron dificultadas por la crecida del Río de la Plata, que redujo la visibilidad y complicó las maniobras. En ese marco, el Servicio de Hidrografía Naval emitió un reporte por el aumento del nivel del río en la zona durante los primeros días de 2026.

Mientras continúan los operativos, familiares y allegados de Jonathan expresan su angustia a través de las redes sociales y piden colaboración a la comunidad. En distintos mensajes, solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato a las autoridades o a los canales oficiales de emergencia.

