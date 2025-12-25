Quilmes: un policía de la Ciudad abatió a dos motochorros que intentaron robarle + Seguir en









El efectivo estaba de civil y dentro de su auto cuando fue interceptado por una pareja de delincuentes. Actuó con su arma reglamentaria.

El policía de la Ciudad se encontraba de civil y acompañado por su esposa al momento del intento de asalto. X: @CtralDeNoticias

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a dos motochorros en Quilmes luego de que intentaran asaltarlo mientras circulaba en su auto junto a su esposa. El hecho ocurrió en una esquina del sur del conurbano bonaerense y terminó con los delincuentes muertos en el lugar tras un enfrentamiento armado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio se registró en la intersección de General Acha y San Mauro, donde el agente, que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil, fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Según las primeras informaciones, los atacantes intentaron cometer el robo aprovechando que el vehículo estaba detenido.

Ante la situación, el policía se identificó y respondió utilizando su arma reglamentaria cuando los delincuentes intentaron agredirlo. El enfrentamiento fue breve pero letal: ambos asaltantes recibieron disparos y murieron en el lugar antes de poder ser asistidos.

quilmes motochorro Intervención de emergencias y pericias Minutos después del tiroteo, personal del SAME arribó a la escena tras un llamado de emergencia. Los médicos constataron que las dos personas involucradas en el intento de robo ya no presentaban signos vitales y certificaron el fallecimiento en el lugar del hecho.

La zona fue rápidamente cercada para permitir el trabajo de los peritos, que realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la secuencia del enfrentamiento y recolectar pruebas balísticas.

La investigación judicial La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Quilmes, encabezada por el fiscal Javier Barrera. Desde la fiscalía se ordenaron distintas medidas para determinar con precisión cómo ocurrió el intento de robo y si la actuación del policía se encuadra dentro de un caso de legítima defensa. El efectivo involucrado no fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. También se analizan cámaras de seguridad de la zona y testimonios de posibles testigos para esclarecer cada instancia del episodio. El hecho volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense y la reiteración de hechos violentos protagonizados por motochorros, incluso en fechas sensibles, donde el tránsito y la circulación nocturna aumentan en los barrios residenciales.