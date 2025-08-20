¡Miércoles de ofertas! Este supermercado ofrece descuentos imperdibles para ahorrar en tus compras de fin de mes hoy, 20 de agosto 2025







Este semana, accedé a promociones de hasta el 35% en lácteos, galletitas, cervezas, ropa y productos de cuidado capital para stockearte sin gastar de más.

Con "precios corajudos", podés aprovechar más de 1.500 productos cuyo valor de mantiene congelado desde marzo. Depositphotos

En un contexto económico desafiante, los supermercados se convierten en aliados estratégicos para quienes buscan estirar el presupuesto sin resignar calidad. Entre las góndolas y las plataformas digitales, las promociones se multiplican para ofrecer un respiro en plena recta final del mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, las cadenas más grandes del país lanzan descuentos especiales, días exclusivos de rebajas y reintegros que, bien aprovechados, permiten armar una compra completa sin pagar de más. En este contexto, Carrefour se posiciona entre las opciones más destacadas, con ofertas pensadas para todo tipo de consumidor: desde el que elige productos de marcas propias con precios congelados hasta quienes prefieren abonar con tarjeta y acceder a reintegros al instante. ¡Descubrílos!

carrefour.jpg ¡Ahorro de fin de mes! Ofertas y promociones en Carrefour Carrefour desplegó nuevamente una serie de acciones especiales válidas del 19 al 25 de agosto de 2025 en todos sus formatos: hipermercados, Express, Market y Maxi. Estas propuestas se enmarcan en una campaña diseñada para acompañar a los consumidores frente al cierre mensual, con beneficios que combinan variedad, ahorro y accesibilidad.

20% de descuento inmediato para quienes usen Tarjeta Mi Carrefour (crédito o prepaga), sin tope de reintegro. Es una de las oportunidades más atractivas del mes, ya que permite un ahorro calculable y directo en la compra, sin restricciones de monto.

inmediato para quienes usen (crédito o prepaga), sin tope de reintegro. Es una de las oportunidades más atractivas del mes, ya que permite un ahorro calculable y directo en la compra, sin restricciones de monto. Precios “Corajudos” : una selección de más de 1.500 productos de marca propia cuyo valor se mantiene congelado en los niveles de marzo, disponibles hasta agosto.

: una selección de más de 1.500 productos de marca propia cuyo valor se mantiene congelado en los niveles de marzo, disponibles hasta agosto. 35% de descuento en productos de marcas seleccionadas como café Arlistán, productos de cuidado capilar y personal Sedal y Dove, sopas Knorr, jabones Ala y cervezas Temple.

en productos de marcas seleccionadas como café Arlistán, productos de cuidado capilar y personal Sedal y Dove, sopas Knorr, jabones Ala y cervezas Temple. 25% de ahorro en productos de compañías participantes como galletetitas Rex, Chocolinas y Saladix, quesos CasanCrem, café Dolca y Nescafé, cervezas Brahma, Stella Artois, Corona y Quilmes, entre otros.

en productos de compañías participantes como galletetitas Rex, Chocolinas y Saladix, quesos CasanCrem, café Dolca y Nescafé, cervezas Brahma, Stella Artois, Corona y Quilmes, entre otros. Este mes, llevando 2 productos iguales, obtené 50% de descuento en la segunda unidad . Entre las marcas seleccionadas se encuentran Taragüi, Bon o Bon, La Serenísima, Sprite, Heineken y Ades.

. Entre las marcas seleccionadas se encuentran Taragüi, Bon o Bon, La Serenísima, Sprite, Heineken y Ades. En todos los Smart TVs y Notebooks, podés acceder a un 25% de ahorro .

. Si te llevás dos productos iguales de vasos, copas, jarras y botellas de vidrio, obtené hasta un 70% de ahorro en la segunda unidad.

en la segunda unidad. Rebajas de hasta el 60% en camperas, chalecos, sweaters, buzos, pijamas, pantuflas, acolchados y frazadas.

Temas Supermercados

oferta