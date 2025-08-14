La Ciudad de Buenos Aires avanza con la reducción de obradores en desuso del tren Sarmiento para recuperar espacio público







El objetivo es dar respuesta a los reclamos vecinales. Además, pretenden mejorar la circulación de peatones y vehículos.

El gobierno de CABA avanza con la reducción de obradores CABA

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un operativo para achicar y reorganizar nueve obradores vinculados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento que permanecían abandonados desde 2019. El objetivo principal es devolver espacio público a los barrios de Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers, además de reforzar la seguridad y mejorar la circulación peatonal y vehicular.

A pesar de que el proyecto de soterramiento es de jurisdicción nacional, lo que impide el cierre definitivo de estas instalaciones, la ciudad decidió intervenir para dar respuesta a los reiterados reclamos de los vecinos por problemas de higiene, inseguridad y deterioro urbano.

Reclamos vecinales y acciones oficiales El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, afirmó: “Estos obradores llevan años abandonados. Reducirlos es una manera de ordenar el espacio público y dar respuesta a un reclamo concreto de los vecinos, quienes no tienen por qué vivir situaciones que no eligieron y quieren más seguridad en sus barrios”.

Las instalaciones, que en su momento se montaron como bases de apoyo para la obra, hoy presentan vallados oxidados, estructuras deterioradas y ocupan veredas y calzadas, dificultando la conectividad entre calles y bloqueando la visibilidad.

CABA obrador Sarmiento El objetivo de CABA es mejorar la circulación. CABA Qué proyecta CABA La propuesta contempla disminuir hasta un 50% la superficie de cada obrador, ajustando los vallados al límite de la excavación sin poner en riesgo la seguridad. Esto permitirá despejar aceras, recuperar calzadas, mejorar la visibilidad y ordenar el paisaje urbano.

El primer trabajo se realizó en Yerbal al 2400, junto a la Plaza General Pueyrredón en Flores. Allí se retiraron chapas que impedían la visión, se acercaron las vallas al borde de la obra y se instaló un enrejado que mejora la seguridad y permite ver de un lado al otro de la calle. Próximos puntos de intervención El plan continuará en otros ocho obradores ubicados a lo largo de la traza del tren Sarmiento: Av. Rivadavia 8600

Cuzco 200

Bacacay 5600 (Estación Villa Luro)

Venancio Flores 4000 (Estación Floresta 1)

Venancio Flores 4100 (Estación Floresta 2)

Av. Rivadavia 11600 (Estación Liniers)

Yerbal y Condarco

Terrada 110 En cada caso, se aplicarán los mismos criterios: reducción del vallado, limpieza, recuperación del espacio público, ordenamiento del entorno y mejora en la visibilidad para reforzar la seguridad en las zonas intervenidas.