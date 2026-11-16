Calendario de ANSES del 16 al 20 de noviembre de 2026: qué días cobran jubilados y AUH por terminación de DNI

Arranca otra semana de pagos y muchos beneficiarios esperan su turno para cobrar los haberes de noviembre.

ANSES continúa con las acreditaciones de noviembre para jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa este lunes 16 de noviembre con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación que recibe cada persona.

Después de los feriados de la semana pasada, el organismo retoma las acreditaciones con cinco jornadas consecutivas de pagos. Además, los montos de noviembre incluyen el aumento del 1,93% correspondiente a la última actualización por inflación.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos cobrarán entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. Durante estos cinco días, el calendario avanzará con una terminación de documento por jornada, hasta completar los pagos pendientes de este grupo.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán el aumento de noviembre junto con el bono extraordinario correspondiente.

Este mes, la jubilación mínima pasó a $444.158,46 , luego del incremento del 1,93%. A esa cantidad se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber más bajo, por lo que el ingreso bruto total alcanza los $514.158,46.

Los beneficiarios que superan la mínima, pero no llegan al límite establecido para recibir el refuerzo completo, cobran un bono proporcional. En tanto, quienes tienen jubilaciones superiores al haber mínimo comenzarán a recibir sus depósitos el martes 24 de noviembre.

AUH y Asignación por Embarazo: cómo se acreditan los haberes del 16 al 20 de noviembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también tendrán pagos durante toda la semana. Ambas prestaciones comparten las mismas fechas de acreditación, al igual que la Asignación Familiar por Hijo del SUAF.

El lunes 16 de noviembre cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 3, mientras que el martes 17 será el turno de los documentos finalizados en 4. El miércoles 18 recibirán sus haberes quienes tengan terminación 5, el jueves 19 quienes tengan DNI terminado en 6 y el viernes 20 aquellos cuyo documento finalice en 7.

En noviembre, el monto general de la AUH y la Asignación por Embarazo es de $159.611, aunque el pago mensual directo corresponde al 80% de esa cantidad, es decir, $127.688,80. El 20% restante se retiene hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Por otra parte, los titulares con DNI terminados en 8 y 9 tendrán que esperar hasta la semana siguiente. Debido al feriado del lunes 23 de noviembre, sus depósitos se realizarán el martes 24 y el miércoles 25, respectivamente.

Los titulares de AUH y Asignación por Embarazo también recibirán sus pagos actualizados durante esta semana. ANSES

¿Qué terminaciones de DNI cobran cada día en el tramo final de los haberes mínimos?

El calendario de noviembre para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo terminará esta semana. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 5

martes 17 de noviembre: DNI terminados en 6

miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7

jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8

viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9

Los jubilados con documentos terminados en 0 y 1 ya tuvieron sus fechas de pago el 11 y 12 de noviembre, mientras que los DNI finalizados en 2, 3 y 4 cobraron el viernes 13.

Para consultar la fecha de cobro y el detalle de los importes, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible revisar la liquidación correspondiente al mes.