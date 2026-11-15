AUH de ANSES en diciembre: montos actualizados, retenes y fechas clave del cobro

Con el último aumento del año, muchas familias esperan conocer cuánto dinero recibirán y qué deben tener en cuenta para cobrarlo.

Las familias que cobran la AUH tendrán nuevos montos en diciembre, con cambios en el dinero que recibirán por cada hijo.

En diciembre, ANSES volverá a aumentar la Asignación Universal por Hijo , una ayuda económica que reciben millones de familias en todo el país. El cambio llegará después de conocerse la inflación de octubre y también alcanzará a quienes cobran la prestación por hijos con discapacidad.

El último pago del año tendrá algunas diferencias según la situación de cada familia y su lugar de residencia. Además, habrá que prestar atención a los requisitos para acceder al dinero acumulado durante los meses anteriores.

La AUH tendrá un aumento del 2,2% en diciembre , correspondiente a la inflación de octubre. Con esta actualización, el monto general llegará a $163.123 por hijo, aunque el dinero que se deposita mensualmente depende de la retención del 20% que aplica el organismo.

ANSES actualizó los valores de la AUH para diciembre, tanto en la asignación general como en los casos de discapacidad.

De esta manera, los importes para diciembre quedarán distribuidos de la siguiente forma:

El dinero retenido se acumula y puede recuperarse cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas. Sin embargo, los niños de hasta 4 años inclusive pueden cobrar el 100% mensual cuando los controles de salud y vacunación se verifican automáticamente.

AUH por hijo con discapacidad: $531.138, con un pago directo de $424.910,40 y una retención de $106.227,60

Los depósitos de diciembre se organizarán según la terminación del DNI de cada titular. El cronograma específico de la AUH todavía no tiene confirmación oficial y podrá consultarse en Mi ANSES, dentro de la sección Cobros.

Requisitos obligatorios: controles de salud, vacunación y escolaridad para asegurar el beneficio

Para acceder al porcentaje retenido, las familias deben acreditar que sus hijos cumplen con los controles de salud y el calendario obligatorio de vacunación. A partir de los 5 años también se exige la certificación de escolaridad correspondiente.

Desde noviembre, la verificación de estos requisitos puede realizarse automáticamente mediante el intercambio de información entre los organismos de salud, educación y ANSES. Esto permite que muchos beneficiarios no tengan que presentar documentación adicional para demostrar su cumplimiento.

Cuando los datos no puedan comprobarse de esta manera, será necesario completar la Libreta AUH. El trámite se realiza desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Hijos, donde se puede consultar qué información falta y descargar el formulario correspondiente.

La presentación de la documentación pendiente debe realizarse antes del 31 de diciembre, salvo que se anuncie una prórroga. Este trámite permite solicitar el pago del 20% acumulado durante el período correspondiente.

Los controles de salud, vacunación y escolaridad siguen siendo necesarios para cobrar el dinero retenido de la AUH. ANSES

Zona diferencial: cuáles son los montos especiales para la Patagonia y regiones del país

Las familias que viven en determinadas provincias del sur argentino reciben una asignación superior a la del resto del país. Este beneficio corresponde a la denominada Zona 1, que comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones, en Buenos Aires.

Con el incremento del 2,2%, el monto general de la AUH en esta región se estima en $212.060 por hijo. De ese total, el pago directo del 80% será de $169.648, mientras que los $42.412 restantes quedarán sujetos a la acreditación de los controles obligatorios.

Para los titulares de la AUH por hijo con discapacidad, el importe diferencial alcanzará los $690.480. En estos casos, se depositarán $552.384 mensuales cuando corresponda la retención habitual, mientras que los $138.096 restantes podrán cobrarse una vez cumplidos los requisitos.