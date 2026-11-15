La jubilación mínima de ANSES aumenta a más de $450.000 en diciembre 2026

El índice de precios definió la nueva actualización de los haberes. Además, durante el último mes del año se liquidará la segunda cuota del SAC.

El organismo previsional organizó las acreditaciones de fin de año según la terminación del documento de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados en diciembre de 2026. La actualización será del 2,2%, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera la inflación correspondiente a octubre.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $444.158,45 a $453.929,95 , mientras que el haber máximo también tendrá una modificación y superará los $3 millones . El ajuste alcanzará a las distintas prestaciones previsionales y se calculará sobre los importes vigentes durante noviembre.

El incremento previsional de diciembre será del 2,2% , porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El INDEC publicó el dato el jueves 12 de noviembre y activó el mecanismo de movilidad mensual que se aplica desde marzo de 2024.

Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización durante el último mes del año, según el mecanismo de movilidad vigente.

Este sistema, establecido mediante el Decreto 274/2024, determina que las jubilaciones y pensiones se actualicen de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes . Por ese motivo, el índice de octubre se utiliza para calcular los nuevos importes de diciembre. Con la aplicación de la suba, los principales valores estimados quedan de la siguiente manera:

En el caso del refuerzo extraordinario, el Gobierno adelantó que mantendrá el adicional de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. De sostenerse las condiciones aplicadas durante noviembre, los jubilados que cobran la mínima recibirán $523.929,95 entre haber y bono , antes de sumar el aguinaldo.

El refuerzo también contempla un esquema proporcional para quienes superan la jubilación mínima, pero no alcanzan el tope establecido. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben necesariamente los $70.000 completos. A su vez, diciembre incluye la segunda cuota del SAC. Este concepto equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre y se liquida por separado del haber habitual.

El valor de la jubilación máxima de ANSES en diciembre

Los jubilados que perciben los haberes más elevados del sistema previsional también recibirán el aumento del 2,2%. En noviembre, la jubilación máxima se ubicó en $2.988.765,84, por lo que la actualización llevará el importe a $3.054.518,67 durante diciembre.

La diferencia representa una suba de aproximadamente $65.752,83 respecto del mes anterior. Al igual que ocurre con el haber mínimo, el cálculo toma como referencia el importe vigente en noviembre y aplica el porcentaje de movilidad correspondiente.

La actualización alcanza a quienes cobran por el sistema contributivo y a otras prestaciones previsionales, aunque cada una tiene una fórmula específica para determinar su importe. Por ejemplo, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez y vejez representan el 70%.

En diciembre, además, los titulares de estas prestaciones recibirán el aguinaldo correspondiente al segundo semestre, de acuerdo con las condiciones de liquidación de cada beneficio.

Las prestaciones de ANSES tendrán una liquidación especial durante diciembre, con distintos conceptos incluidos en los recibos.

El posible calendario de pagos de jubulados de ANSES en diciembre

ANSES ya cuenta con un cronograma anual aprobado para diciembre de 2026, mediante la Resolución 349/2025. El esquema contempla el pago de la segunda cuota del aguinaldo y organiza las acreditaciones según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre, después del feriado del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María y de la jornada no laborable con fines turísticos del lunes 7. Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, las fechas previstas son:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la mínima tendrán que esperar hasta la semana siguiente: