Suspensión de pensiones por invalidez en ANSES: cuáles son las causas y qué hacer para reactivar el beneficio

Los controles administrativos y médicos pueden interrumpir los depósitos. Existe un procedimiento para reclamar y recuperar los haberes.

La suspensión de una pensión no contributiva por invalidez laboral puede generar preocupación entre quienes dependen de ese ingreso para afrontar sus gastos cotidianos. En muchos casos, la interrupción del depósito responde a una revisión administrativa, la falta de documentación o el incumplimiento de alguna obligación vinculada con la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la liquidación y el pago de estos beneficios, mientras que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) interviene en las evaluaciones médicas, socioeconómicas y en las decisiones sobre la continuidad de las pensiones.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral están destinadas a personas que presentan una incapacidad total y permanente para trabajar . La normativa establece como referencia una disminución del 66% o más de la capacidad laboral, que debe acreditarse mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) y los antecedentes clínicos correspondientes.

Los controles administrativos y médicos forman parte de los mecanismos de revisión de las prestaciones por invalidez.

El beneficio está sujeto a controles periódicos. El Decreto 843/2024 modificó el régimen establecido por el Decreto 432/97 y habilitó a la ANDIS a realizar auditorías médicas y socioeconómicas para comprobar que los titulares continúan cumpliendo los requisitos. Entre los motivos que pueden provocar una suspensión se encuentran:

Aunque muchas veces se habla de suspensión y baja como si fueran lo mismo, jurídicamente son situaciones distintas. La diferencia es fundamental porque determina qué tipo de reclamo debe realizar el titular. La suspensión temporal implica que el pago queda interrumpido mientras se analiza una irregularidad o un incumplimiento.

Por ejemplo, si un beneficiario no pudo asistir a una auditoría por una internación y cuenta con documentación que respalda esa situación, puede presentar un descargo para justificar la ausencia. La autoridad deberá evaluar los antecedentes y resolver si corresponde restablecer el beneficio. La caducidad definitiva, en cambio, se produce cuando se configura alguna de las causas previstas por la normativa. Entre ellas aparecen:

fallecimiento del titular o declaración judicial de fallecimiento presunto

renuncia voluntaria a la prestación

abandono del país, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto

falta de cobro de tres mensualidades consecutivas sin justificación

incompatibilidad con otra prestación

desaparición de las condiciones que dieron origen al beneficio

condena a prisión o reclusión superior a tres años

Los beneficiarios pueden presentar documentación y solicitar una revisión cuando detectan inconvenientes con su prestación. Magnific

Cómo iniciar el trámite de rehabilitación en ANSES o ANDIS

Cuando una persona descubre que dejó de recibir su pensión, lo primero que debe hacer es averiguar cuál fue la causa concreta de la interrupción. No conviene iniciar un reclamo sin conocer el motivo, porque la documentación necesaria puede variar según cada expediente.

El procedimiento requiere reunir los antecedentes que permitan demostrar que se mantienen las condiciones para percibir la prestación. Entre los documentos que pueden resultar necesarios se encuentran:

DNI vigente del titular

certificado Médico Oficial y documentación clínica respaldatoria

estudios médicos e informes recientes, cuando sean solicitados

constancias que permitan justificar una inasistencia a una auditoría

comprobantes de actualización de domicilio o datos personales, si corresponde

documentación que permita aclarar una incompatibilidad detectada

La gestión puede comenzar mediante los canales de atención de ANSES o ante la ANDIS, según el motivo de la suspensión y el estado del expediente. En ANSES existen trámites específicos para quienes cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez.

Entre ellos figuran el descargo por incompatibilidad, la reconsideración por suspensión y los reclamos por haberes retenidos o suspendidos. Para varias de estas gestiones se requiere solicitar un turno presencial.

También se puede consultar el estado del expediente y verificar si existe documentación pendiente. En caso de que la interrupción esté relacionada con una auditoría, el titular deberá responder ante la ANDIS y presentar los antecedentes requeridos por esa autoridad.

Todos los trámites son gratuitos y personales. No es necesario contratar gestores ni pagar intermediarios para presentar documentación o pedir la rehabilitación. Si el organismo rechaza una solicitud, existe la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración. El Decreto 843/2024 establece un plazo de 60 días desde la notificación para cuestionar una resolución denegatoria de la pensión.