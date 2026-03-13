No es le bono ni el aumento: la ayuda extra de ANSES a los jubilados

El programa de ANSES que ofrece descuentos y reintegros en comercios y supermercados adheridos.

Los jubilados y pensionados de ANSES acceden a descuentos extra durante marzo 2026.

En un contexto en el que los ingresos de los adultos mayores suelen verse presionados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suma un beneficio extra a los jubilados que perciben sus haberes desde el organismo.

Los jubilados y pensionados podrán acceder durante todo marzo a importantes descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos . Cabe destacar que para este beneficio no es necesario hacer ningún tramite extra.

Los Beneficios ANSES forman parte de un programa que busca mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados mediante promociones en comercios adheridos. La iniciativa se desarrolla en conjunto con distintas empresas y entidades financieras, y alcanza a miles de puntos de venta en todo el país.

Para muchos jubilados y pensionados, es muy dificil llegar a fin de mes, por lo que realizar las compras con descuentos y beneficios pueden ser la solución. Este programa lo que busca es impulsar el ahorro.

La organizacion que depende de ministerio de Capital Humano, ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con un total de más de 12.000 puntos de ventas en total.

Con este programa de beneficios van a poder acceder a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Para gozar de estos beneficios no hay que relizar ningún trámite adicional. Lo unico que tienen que hacer es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran su jubilación o pensión, y el descuento o reintegro se aplica automáticamente según las condiciones de cada comercio o promoción.

Descuentos a los que pueden acceder los jubilados

Además de las promociones generales del programa, los jubilados también pueden acceder a beneficios adicionales según el banco en el que cobren sus haberes. Estas promociones pueden incluir reintegros extra, descuentos en supermercados o facilidades de pago.

Beneficios de los bancos

Banco Nación : si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia : si cobrás en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

: si cobrás en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: el Banco Supervielle oferece un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.

el Banco Supervielle oferece un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Banco Provincia: con el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.

Monto de las jubilaciones de ANSES con bono incluído

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en marzo de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quienes cobran la jubilación mínima, que es de $369.600,88, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $439.600,88 y las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. En tanto, en marzo 2026 la jubilación máxima llega a los $2.486.347,64.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. En marzo, los pagos para jubilados y pensionados comenzaron a partir del 9 de marzo y se realizan de forma escalonada durante el mes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran haberes superiores al mínimo percibirán sus pagos en estas fechas: