Calor y altas temperaturas en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este jueves indica una mínima de 16 grados, en medio de una jornada agradable. El Servicio Meteorológico Nacional arrojó una alerta amarilla por tormentas para el centro del país en cinco provincias.
El AMBA encara una jornada agradable con 16 grados de mínima. El SMN indicó alerta amarilla por tormentas en cinco provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este jueves se espera una franja entre los 16 y 26 grados, con ligera nubosidad. El viernes las marcas estarán entre lo 19 y 28 grados, sin lluvias a la vista, y el paso hacia el fin de semana ya indicará un cambio en los valores.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. La actividad podría estar acompañada por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm.
