Máxima de 28 grados en el AMBA el fin de semana: cuándo volverán las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con mínima de 19 grados y un día agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para 11 provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó un viernes agradable y de sol, con mínima de 19 y máxima de 28 grados, un número que se repetirá el fin de semana y el lunes. Para el sábado se espera una mínima de 20 grados y nubosidad parcial.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo emitió alerta por tormentas para Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza. En el caso de señal amarilla, se espera granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante, ráfagas de 80 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.
En el caso de la naranja, aplicará para el centro de San Luis, con una acumulación estimada entre los 50 y 80 mm y ráfagas que alcancen los 90 km/h.
