Máxima de 28 grados en el AMBA el fin de semana: cuándo volverán las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada agradable con mínima de 19 grados . El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para el norte del país.

El SMN indicó máxima de 28 grados para los próximos días. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con mínima de 19 grados y un día agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para 11 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó un viernes agradable y de sol, con mínima de 19 y máxima de 28 grados, un número que se repetirá el fin de semana y el lunes. Para el sábado se espera una mínima de 20 grados y nubosidad parcial.





El domingo se esperan condiciones similares con una mínima de 21 y el comienzo de la próxima semana existen posibilidades de tormenta para el lunes (10% a 40%) y una mínima de 22.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2024789529123500224&partner=&hide_thread=false 20 FEB I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

50-80 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

20-70 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

Granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/mCI6gsFho7 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 20, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El organismo emitió alerta por tormentas para Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza. En el caso de señal amarilla, se espera granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante, ráfagas de 80 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

En el caso de la naranja, aplicará para el centro de San Luis, con una acumulación estimada entre los 50 y 80 mm y ráfagas que alcancen los 90 km/h.