Templado y sin lluvias en el AMBA: mínima de 20 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada agradable y de sol. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas que se concentrarían en el norte del país.

Los próximos días se esperan máximas entre 28 y 29 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abre un fin de semana con mínima de 20 grados y una jornada sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes para siete provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El sábado tendrá marcas entre los 20 y 28 grados, con nubosidad parcial. Para el domingo la mínima irá a 21 y el lunes a 22, con probabilidad de tormentas aisladas (10% a 40%). El resto de la semana se aguardan días estables con máximas que llegarían hasta los 29 grados y cielo mayormente soleado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2025168929409188107&partner=&hide_thread=false #PronosticodelTiempo

Las lluvias y tormentas se concentrarán este sábado sobre Cuyo y el NOA, promovidas por el lento avance de un vórtice de altura.



¿Qué pasará en el resto del país este fin de semana?



Más infohttps://t.co/b6iycrapxp pic.twitter.com/r6ExqclpvY — Meteored Argentina (@MeteoredAR) February 21, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El organismo emitió alerta por tormentas para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza. Allí se espera granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h.

Se prevé una precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.