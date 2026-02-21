El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abre un fin de semana con mínima de 20 grados y una jornada sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes para siete provincias.
Templado y sin lluvias en el AMBA: mínima de 20 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada agradable y de sol. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas que se concentrarían en el norte del país.
-
Máxima de 28 grados en el AMBA el fin de semana: cuándo volverán las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país
-
Alerta por tormentas y chaparrones en el AMBA: a qué hora lloverá
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El sábado tendrá marcas entre los 20 y 28 grados, con nubosidad parcial. Para el domingo la mínima irá a 21 y el lunes a 22, con probabilidad de tormentas aisladas (10% a 40%). El resto de la semana se aguardan días estables con máximas que llegarían hasta los 29 grados y cielo mayormente soleado.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo emitió alerta por tormentas para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza. Allí se espera granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h.
Se prevé una precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.
Dejá tu comentario