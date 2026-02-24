Temporal en el AMBA: tormenta, inundaciones y calles anegadas por las lluvias intensas, cómo sigue el clima

El temporal sorprendió durante la madrugada y generó complicaciones. Con lluvias persistentes y alta humedad, la inestabilidad continuará en la región durante las próximas horas.

El temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó lluvias intensas, calles anegadas y complicaciones para circular en distintos puntos del conurbano y la Ciudad durante la madrugada y la mañana de este martes. El Servicio Meteorológico Nacional indicó gran actividad eléctrica y abundante caída de agua.

Las tormentas se desarrollaron con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos, lo que generó acumulación en zonas urbanas con drenaje limitado, según el organismo.

Los mayores inconvenientes se registraron en sectores del Gran Buenos Aires , donde varias calles quedaron temporalmente bajo el agua y se reportaron demoras en el tránsito vehicular y en el transporte público. En algunos barrios también se produjeron cortes intermitentes de energía.

En Buenos Aires, si bien las precipitaciones fueron intensas por momentos, el impacto fue dispar según la zona. Hubo anegamientos puntuales en avenidas y arterias secundarias, especialmente durante las primeras horas del día.

El organismo meteorológico mantiene condiciones de inestabilidad para la región central de la Argentina , con probabilidad de nuevas tormentas aisladas y mejoras temporarias hacia el transcurso del día. Las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar calles inundadas y mantenerse informados ante eventuales actualizaciones del pronóstico.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El SMN mantiene el pronóstico de precipitación para este martes, con probabilidad de tormentas fuertes para la tarde (40% al 70%) y aisladas para la noche (10% al 40%). La temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima rondará los 21°C. Se esperan vientos del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.

A partir del miércoles comenzará una mejora progresiva con el regreso del sol, descenso de la humedad y temperaturas más moderadas, con marcas entre los 17 y 26 grados. El jueves y viernes continuarán con condiciones estables, con registros térmicos entre los 19°C y 28°C, acompañados por vientos leves del sector este. Además, el ingreso de aire más fresco desde el sur favorecerá una normalización paulatina de las temperaturas.

Alerta por fuertes vientos en el sur del país

Mientras el foco de tormentas se concentra en el AMBA, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur bonaerense y la Patagonia. En el interior de la provincia de Buenos Aires, localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos podrían registrar ráfagas de hasta 80 km/h.

En el este de Río Negro, en ciudades como Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, los vientos podrían superar los 90 km/h. La advertencia también alcanza sectores del oeste de Chubut y Santa Cruz, donde se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h en áreas como la Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre durante el evento y extremar precauciones ante posibles complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.