Ola de calor: 5 tips para combatir las altas temperaturas en casa

ola-de-calor-.jpg Ola de calor. Pixabay

Ola de calor: consejos para combatir las altas temperaturas

Bajar persianas y ventilar

Tener las ventanas cerradas desde primera hora de la mañana, las persianas bajas, a excepción si la orientación es hacia el Norte, y ventilar por la noche. En el resto de los casos hay que evitar que la habitación se caliente por el paso de los rayos de sol por el vidrio.

Intentar no utilizar aparatos eléctricos que elevan la temperatura al interior como el horno o la cocina. Otra opción es humedecer el suelo o tener plantas que ayuden a refrescar el ambiente.

Evitar las horas centrales del día

Evitar salir a la calle en las horas centrales del día. En el caso de no disponer de otra opción, llevar lentes de sol, usar protector solar y una botella de agua. Además, ponerse ropa ligera y poco abrigada.

buenos aires calor.jpg BBC

Buena hidratación y alimentación

Ante de las altas temperaturas nuestro cuerpo no está preparado y tiene que hacer un gran esfuerzo de adaptación. Por este motivo, es recomendable no fatigar nuestro sistema digestivo y facilitar una buena digestión. Priorizar frutas, verduras y jugos. Beber mucha agua sin esperar a tener sed, se recomienda beber entre dos y tres litros al día, y si salimos al exterior llevar siempre una botella con una bebida refrescante para evitar la deshidratación. No son recomendables el café, las bebidas alcohólicas y los refrescos muy azucarados.

Hacer deporte en el interior o fuera de las horas de sol

Parece obvio, pero cabe recordar que ante una ola de calor hay que evitar practicar de deporte en exteriores durante gran parte del día. Otra opción es cambiar la actividad por ejercicios en el agua o en una pileta. También se puede ir al gimnasio siempre que esté bien refrigerado.

calor.jpg

Las mascotas también sufren el calor

La primera idea que tenemos que tener clara es que la calle absorbe más calor que otras superficies y nuestros animales no llevan zapatos. Por lo tanto, es clave no sacarlos a pasear en las horas centrales del día.

Una manera de saber si nuestra mascota soportará la temperatura del pavimento es poner nuestra mano sobre la superficie, si aguantamos más de cinco según es una buena señal y podremos salir a dar una vuelta. Recordar también que hay que hidratar correctamente a las mascotas e ir refrescándolas.