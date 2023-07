Calorías de invierno: ¿es necesario comer más por el frío?

La época de bajas temperaturas suele estar asociada al incremento en el consumo de alimentos , comidas hipercalóricas y la idea de que no se aumenta de peso por “el esfuerzo que hace el cuerpo contra el frío” . Especialistas de la división Nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA hacen recomendaciones al respecto.

“Muchas personas prefieren comer más por el frío, aunque no necesariamente debería ser así, ya que no se requieren más calorías con respecto a otros momentos del año. Lo que se recomienda para no aumentar de peso es asegurar una buena saciedad en almuerzos y cenas, a través de alimentos ricos en proteínas y una buena cantidad de vegetales”, comentó la Lic. Natalia Presner, de la división Nutrición del Hospital de Clínicas.