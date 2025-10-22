Llegan las tormentas al AMBA: cuándo serán y cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA encara una mínima de 16 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos en el centro y sur del país.

La mínima en el AMBA para este miércoles es de 16 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un miércoles de mínima primaveral de 16 grados, a la espera de una gran tormenta esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos para seis provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este miércoles se esperan lluvias a pesar del calor de primavera. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la mañana y tarde, con una mejora hacia la noche. Las marcas se van a ubicar entre 16 y 26 grados.

Para el jueves, se espera un cielo mayormente nublado con la jornada más calurosa de la semana: con misma mínima que hoy la máxima trepará a 30 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1980954266958278884&partner=&hide_thread=false 22 OCT #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

10-70 mm con ráfagas entre los 60 y 90km/h según el sector

Granizo



#Viento

40-55 km/h con ráfagas ≥ a 85 km/h



Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/r1TlduWdZn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 22, 2025 De cara al cierre de la semana, el viernes será el día que tendrá tormentas durante toda la jornada: con marcas entre 19 y 23 grados, desde la mañana se espera una fuerte actividad con abundantes lluvias y actividad eléctrica.

Se estima que la actividad sea durante todo el día, afectando tanto la zona del sur de la provincia como en la ciudad. Incluso el sábado se extenderían estas condiciones, con chaparrones en la madrugada y con mejoras para el resto del día, con una franja entre los 15 y 21 grados.

Alerta por tormentas, granizo y vientos: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para gran parte de Salta, sur de Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro, a la espera de actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos.



Para esta ocasión, se espera una precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos para Santa Cruz provenientes del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h.