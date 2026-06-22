Licencia de conducir: la infracción con la que se puede perder los 20 puntos del scoring en CABA

El comportamiento al volante puede tener consecuencias que van más allá de una simple multa y afectar la situación de los conductores.

La Ciudad de Buenos Aires aplica desde hace años el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) , conocido popularmente como scoring , un mecanismo que busca promover una conducción responsable y desalentar las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El funcionamiento del sistema es simple: cada conductor recibe 20 puntos al obtener o renovar su licencia de conducir. A medida que se cometen infracciones, ese puntaje se reduce según la gravedad de la falta.

El objetivo no es únicamente sancionar, sino también generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Por esa razón, algunas infracciones permiten recuperar parte de los puntos perdidos mediante cursos de educación vial, aunque existen faltas consideradas especialmente graves que no admiten ningún tipo de reasignación.

Cuando el conductor agota la totalidad de sus puntos, puede enfrentarse a la inhabilitación para conducir , una sanción que se incrementa en caso de reincidencia.

Entre las faltas que implican un descuento de 10 puntos y que permiten recuperar una parte del puntaje figuran el exceso de velocidad superior al 30% del límite permitido , el cruce indebido de barreras ferroviarias y distintas irregularidades vinculadas al transporte de pasajeros y de carga.

En un escalón inferior aparecen las infracciones que descuentan cinco puntos, como utilizar el teléfono celular mientras se conduce, enviar mensajes de texto al volante, circular en contramano, no respetar una señal de "PARE", cruzar un semáforo en rojo, exceder entre un 10% y un 30% la velocidad máxima permitida y diversas infracciones relacionadas con motovehículos.

multas PORTADA Entre las faltas que implican un descuento de 10 puntos y que permiten recuperar una parte del puntaje figuran el exceso de velocidad superior al 30% del límite permitido, el cruce indebido de barreras ferroviarias y distintas irregularidades vinculadas al transporte de pasajeros y de carga.

También existen sanciones de cuatro puntos, entre ellas conducir con la licencia vencida, manejar con una categoría de registro que no corresponde al vehículo, no usar cinturón de seguridad, omitir los sistemas de retención infantil, no respetar la senda peatonal o no ceder el paso a ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las faltas más severas son aquellas que no permiten recuperar puntos mediante cursos. En este grupo se encuentran la conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas, negarse a realizar controles de alcoholemia o narcotest, la utilización de antirradares, la circulación con patentes irregulares, la conducción peligrosa y la prestación de servicios de transporte sin la habilitación correspondiente.

La infracción más grave de todo el sistema es la participación u organización de picadas ilegales, ya que implica la pérdida automática de los 20 puntos, agotando el puntaje disponible e iniciando el proceso de inhabilitación.

En estos casos, el conductor dispone de un plazo de 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas antes de que la sanción quede firme.

Las penalidades aumentan de acuerdo con la cantidad de reincidencias. La primera pérdida total del puntaje deriva en una inhabilitación de 60 días; la segunda implica 180 días y la caducidad de la licencia; la tercera eleva la sanción a dos años, mientras que a partir de la cuarta vez la inhabilitación puede extenderse hasta cinco años.

Para volver a conducir será obligatorio aprobar un curso de educación vial y prevención de accidentes. Además, quienes aún conservan parte de sus puntos pueden acceder a mecanismos de recuperación mediante cursos voluntarios y evaluaciones habilitadas por la normativa vigente.

El sistema de scoring combina sanciones, capacitación y controles con el propósito de reducir las conductas de riesgo y mejorar la seguridad vial en las calles y avenidas porteñas.