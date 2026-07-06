Alerta de ARCA para monotributistas: los motivos por los que te pueden recategorizar de oficio o excluir del régimen

Un control más estricto obliga a revisar cada dato antes del próximo trámite para evitar cambios automáticos y sanciones.

Los contribuyentes adheridos al monotributo deberán prestar mucha atención durante julio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre la información declarada con datos fiscales, bancarios y patrimoniales para detectar cualquier tipo de inconsistencia.

Cuando los registros no coinciden con la realidad económica del contribuyente, el organismo puede modificar su situación sin que exista un pedido previo. En los casos más graves, incluso puede disponer la salida del régimen simplificado y el pase directo al régimen general.

La recategorización es un trámite obligatorio que los monotributistas tienen que hacer dos veces por año para comprobar si la categoría en la que están inscriptos sigue siendo la correcta. Para definir si corresponde permanecer en la misma escala o cambiar de categoría, ARCA analiza la información correspondiente a los últimos 12 meses .

Llegó la época de la recategorización de ARCA, por lo que hay que conocer todos los requisitos.

Los parámetros que toma en cuenta son la facturación acumulada, los alquileres devengados, el consumo de energía eléctrica y la superficie destinada a la actividad.

Cuando un contribuyente no hace la recategorización dentro del plazo establecido o informa datos que no coinciden con los registros disponibles para el organismo, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio . Este procedimiento suele iniciarse cuando los movimientos bancarios, las compras, los gastos o las acreditaciones detectadas muestran un nivel de actividad incompatible con la categoría declarada.

En esas situaciones, el organismo comunica la decisión mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y a partir de esa notificación, el contribuyente puede presentar un descargo acompañado por la documentación que permita justificar las diferencias observadas. Mantener actualizada la información fiscal y revisar periódicamente los datos registrados reduce el riesgo de recibir modificaciones automáticas que impacten sobre la categoría del Monotributo.

No hacer la recategorización a tiempo tiene sus consecuencias. Pexels

Exclusión de ARCA: cuáles son los motivos

La consecuencia más importante puede llegar cuando ARCA verifica que el contribuyente ya no reúne las condiciones necesarias para permanecer dentro del régimen simplificado. Una de las principales causales se da cuando la facturación supera el límite máximo permitido para el monotributo. En este caso, el organismo dispone la exclusión y el contribuyente debe incorporarse al régimen general.

También pueden motivar esa decisión los depósitos bancarios que no se relacionan con la facturación declarada, los gastos personales que no estén respaldados en los ingresos informados y las acreditaciones de dinero sin justificación suficiente. Otra situación que puede derivar en la exclusión corresponde a operaciones comerciales que no fueron correctamente facturadas o al desarrollo de actividades incompatibles con el régimen simplificado.

Cuando ARCA dispone la exclusión, el contribuyente deja de pertenecer al Monotributo y debe inscribirse en los impuestos correspondientes al régimen general, entre ellos IVA y Ganancias, además de cumplir con nuevas obligaciones formales y fiscales. La normativa también establece limitaciones para regresar al régimen simplificado, así que es fundamental controlar periódicamente la evolución de la actividad y conservar toda la documentación respaldatoria de ingresos, gastos y movimientos bancarios.

Llegó uno de los trámites más importantes del año para los monotributistas. Pexels

Las fechas clave para los monotributistas en julio 2026

La recategorización correspondiente al segundo semestre de 2026 estará habilitada desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto. Durante ese período, cada monotributista deberá ingresar al Portal Monotributo de ARCA para verificar si la categoría vigente continúa siendo la adecuada según la actividad desarrollada durante los 12 meses anteriores.

El sistema solicita revisar la facturación acumulada, los alquileres abonados, el consumo de energía eléctrica y la superficie destinada a la actividad antes de confirmar la categoría correspondiente. El monotributo cuenta con 11 categorías, identificadas desde la A hasta la K, cada una con un límite de ingresos anual y una cuota mensual diferente, por lo que cualquier modificación en los parámetros puede obligar a subir o bajar de escala.

Si durante el último año no hubo cambios en los valores analizados y la categoría sigue siendo correcta, el contribuyente igualmente deberá ingresar al portal para confirmar su situación cuando corresponda hacer la recategorización. Cumplir con este trámite dentro del plazo previsto y controlar que toda la información sea correcta reduce el riesgo de observaciones posteriores, recategorizaciones automáticas o medidas más severas por parte de ARCA.