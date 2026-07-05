ARCA: el importante cambio que se implementó para la devolución de impuestos por gastos en dólares

El organismo endureció las verificaciones y ahora algunos solicitantes van a tener que acreditar ciertos datos antes de recibir el reintegro.

El objetivo del organismo es evitar inconsistencias antes de efectuar una devolución.

Quienes realizaron consumos en dólares y solicitaron el reintegro de las percepciones van a tener que prestar más atención a los requisitos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . En determinados casos, el trámite ya no finaliza únicamente con la presentación del formulario correspondiente.

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El ente recaudador incorporó nuevas instancias de verificación para algunas solicitudes . Si detecta diferencias entre la información disponible y los datos declarados por el contribuyente, puede iniciar una fiscalización y pedir documentación adicional antes de autorizar el pago.

La devolución de percepciones es el mecanismo mediante el cual ARCA reintegra los importes retenidos como pago a cuenta de determinados impuestos en operaciones hechas con moneda extranjera. El beneficio alcanza principalmente a personas que no están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias ni por el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Como esos contribuyentes no pueden descontar las percepciones en una declaración jurada, tienen la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero retenido . Las percepciones se aplican sobre distintas operaciones en moneda extranjera, como la compra de divisas, consumos con tarjetas fuera del país o adquisiciones alcanzadas por el régimen vigente al momento de la operación.

Entre los códigos más comunes está el 217 , correspondiente a la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, el 219 , también del 30% de Bienes Personales y los códigos 337 y 382 , asociados al anterior régimen del 35% aplicado como anticipo del Impuesto a las Ganancias.

Para iniciar el trámite, el solicitante no debe estar inscripto en Ganancias ni en Bienes Personales, ni tener obligación de hacerlo. Además, debe contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido, una CBU registrada para recibir la acreditación y Clave Fiscal de nivel 3 o superior.

Antes de presentar la solicitud, también es posible consultar el importe retenido mediante el servicio "Mis Retenciones", disponible dentro del portal con Clave Fiscal. Ahí mismo aparecen las percepciones informadas por bancos, tarjetas y otros agentes de percepción.

El trámite se lleva a cabo desde el servicio "Devolución de Percepciones", donde el usuario selecciona cada período mensual, revisa la información cargada, incorpora manualmente aquellas percepciones que no aparezcan registradas y confirma el envío del formulario. La gestión debe efectuarse por separado para cada mes reclamado.

Los requisitos cambiaron. Pexels

Refuerzo de controles: el pedido de ARCA a los contribuyentes

ARCA reforzó las verificaciones sobre las solicitudes de las percepciones aplicadas a los consumos en moneda extranjera. El objetivo consiste en comprobar que exista coherencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos que originó el pedido de devolución.

Cuando el organismo detecta inconsistencias o montos que requieren una revisión más detallada, envía una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente. A partir de ese momento, la persona debe presentar la documentación solicitada dentro del plazo establecido para que continúe el análisis del expediente.

Estas fiscalizaciones no implican que exista una irregularidad, ya que forman parte de los controles previos que ARCA hace antes de autorizar determinados reintegros y buscan verificar que la información patrimonial, tributaria y bancaria coincida con la presentada en la solicitud. Por ese motivo, los especialistas aconsejan controlar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico.

El organismo solicita diversos documentos para confirmar la devolución. Magnific

Qué información extra te pueden pedir

Entre los documentos que ARCA puede solicitar se encuentran los extractos de las cuentas bancarias correspondientes al período bajo análisis, información de los CBU declarados y comprobantes que acrediten el origen de los fondos ingresados en esas cuentas.

El organismo también puede requerir un respaldo de las acreditaciones bancarias registradas durante el período fiscal involucrado para confirmar que el dinero destinado a los consumos en dólares provenga de ingresos correctamente declarados.

Si el contribuyente recibe un requerimiento, le conviene conveniente reunir toda la documentación solicitada y responder dentro del plazo indicado. Cumplir con ese paso permite que ARCA continúe la evaluación del expediente y determine si corresponde aprobar la devolución de las percepciones reclamadas.